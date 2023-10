Cyberpunk 2077, Blade trovato e ucciso all'interno del gioco

A quanto pare Frank Blade vive a Night City e qualcuno lo ha anche ucciso. La scoperta di questo gustoso easter egg di Cyberpunk 2077 è stata fatta dall'utente Reddit CrimzonSorrowz che ha pubblicato sul social le prove del suo incontro.

In realtà il personaggio non si chiama propriamente Frank Blade, ma Wesley Hunt. Comunque sia somiglia ed è vestito in maniera identica al personaggio del cinecomic.

Rispetto al personaggio interpretato al cinema da Wesley Snipes, Hunt è più barbuto, ma la somiglianza è innegabile. Anche il nome sembra un riferimento diretto.

Lo scopritore lo ha affrontato in una discoteca in cui veniva suonata della "emo vampire night club music", come nell'apertura del film. Il posto era pieno di cadaveri, probabilmente uccisi da Hunt. Quindi il cyberpsicotico è partito all'attacco con la sua katana, provando a rimanere invisibile. Purtroppo è finito molto male.

Stando a un altro gocatore che lo ha affrontato, nelle vicinanze si trova un datapad in cui viene svelato il background del personaggio e la sua cyberpsicosi.