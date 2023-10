Marvel's Spider-Man 2: continuano le polemiche sul 'nuovo' aspetto di Mary Jane

In sostanza, sembra proprio che molti utenti non apprezzino l'aspetto della Mary Jane presente in Marvel's Spider-Man 2, nonostante questa abbia semplicemente cambiato look diventando probabilmente più matura rispetto a quando l'avevamo vista nel capitolo precedente.

Questa volta si tratta di un ritratto che mostra Mary Jane in primo piano e consente di vedere meglio le sue fattezze. In particolare, l'immagine è diventata virale con un tweet dell'account Twitter "Black Cat", sotto il quale i commenti ironici si sprecano.

Mary Jane è sempre la stessa

Mary Jane in Marvel's Spider-Man 1 e 2

Al di là di quelli veramente di cattivo gusto, ci sono anche delle discrete perle tra i commenti visibili sotto il tweet, ma il nocciolo della questione è che, ancora una volta, l'aspetto dei personaggi di Marvel's Spider-Man fa discutere, dopo il famoso cambio radicale di look imposto a Peter Parker con la versione rimasterizzata, una cosa su cui anche lo stesso attore protagonista ha invitato a mettere una pietra sopra.

La questione non è nuova e probabilmente persisterà ancora, visto che comunque il modello è quello definitivo, ma la cosa più bizzarra è che, in effetti, la Mary Jane in questione non è nuova. Come avevamo precedentemente riferito, la modella utilizzata per costruire il personaggio 3D è la stessa.