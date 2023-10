Dredge supera 1 milione di copie vendute: l'inquietante gioco di pesca è un successo

La producer Nadia Thorne ha annunciato il raggiungimento del traguardo in un'intervista all'interno di PAX Australia, svelando che il gioco ha superato le più rosee aspettative del team, quando questo si trovava in fase di progettazione.

Dredge ha superato di gran lunga le aspettative

Dredge, una scena del gioco

Con oltre 1 milione di copie vendute in meno di un anno, Dredge ha venduto più di dieci volte il target massimo che era stato pensato inizialmente dal team, una cosa che gli sviluppatori giudicavano "una follia" fino a poco tempo fa.

Dredge è uscito a marzo, dunque il risultato in questione è stato raggiunto in circa 6 mesi, e siamo ancora all'inizio. Black Salt Games ha infatti intenzione di continuare a supportare Dredge nel prossimo futuro con espansioni e nuovi contenuti.

Il 16 novembre sarà il turno di The Pale Reach, la nuova espansione presentata proprio in questi giorni, mentre per il 2024 è prevista l'espansione The Iron Rig, recentemente posticipata al prossimo anno.