Pac-Man 99: ultimo giorno per scaricarlo gratis su Nintendo Switch

Come avevamo riportato in precedenza, Pac-Man 99 sta per essere rimosso per sempre dall'eShop di Nintendo Switch, dunque questo è l'ultimo giorno in cui è possibile scaricarlo e, essendo gratuito, può essere una buona occasione per recuperarlo.

Come era stato riportato già lo scorso maggio, Pac-Man 99 verrà rimosso dal Nintendo eShop, chiudendo il multiplayer online, dall'8 ottobre 2023, ovvero da domani. Dopo questa data verrà rimossa la modalità multiplayer online, che rappresentava finora il nucleo principale del gioco, ma questo rimarrà comunque fruibile nelle altre modalità.

Chiunque l'abbia scaricato prima di tale data potrà continuare ad utilizzarlo nella modalità offline, così come potrà continuare ad utilizzare gli eventuali DLC acquistati, ma tutte le modalità online verranno invece disattivate e non potranno più essere fruite.