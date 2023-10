ASUS ROG Ally: AMD Z1 Extreme più veloce del 42% rispetto all’APU Z1 standard

Divario di prestazioni

I risultati a 1080p per le due versioni di ASUS ROG Ally

I test effettuati a 1080p mostrano prestazioni migliori del 30-40% a favore della ROG Ally con Z1 Extreme. Quest'ultima può gestire carichi di lavoro più pesanti, garantendo maggiore fluidità. Due esempi significativi si hanno con Call of Duty: Modern Warfare II, dove il modello più potente raggiunge i 98 FPS contro i 63 della versione con Z1 standard, e con Forza Horizon 5, dove la controparte più economica raggiunge 52 FPS rispetto ai 76 della ROG Ally con Z1 Extreme.

Il divario tra le due versioni si riduce a risoluzioni inferiori, e a 720p con impostazioni medie, la ROG Ally con Z1 Extreme raggiunge 66 FPS su Cyberpunk 2077, rispetto ai 44 FPS della versione standard. Un altro esempio si ha con EA SPORTS FIFA 23, dove la differenza tra le due è di soli 5 FPS: 74 FPS per la versione più potente e 69 per quella economica. Questo è anche dovuto all'utilizzo della tecnologia Radeon Super Resolution, che migliora le prestazioni della ROG Ally con Z1.

I risultati a 720p per le due versioni di ASUS ROG Ally

Da ciò possiamo dedurre che, nonostante l'idea di offrire una versione più economica di ROG Ally per i giocatori che non vogliono spendere 700€ per il modello più performante, il prezzo attuale non giustifica il compromesso delle prestazioni. La differenza di prezzo di soli 100€ tra i 2 modelli, considerate le prestazioni offerte, non è sufficiente per convincere i giocatori a optare per una console che offre in media il 40% in meno di potenza. L'idea alla base è buona, ma per rendere la versione con Z1 più appetibile, ASUS dovrà considerare una forte riduzione del prezzo.