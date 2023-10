AMD FSR 3: la nuova tecnologia di upscaling potrebbe arrivare su PS5 e Xbox

Nel nostro articolo di approfondimento sull'FSR 3 vi avevamo parlato di come funziona la tecnologia proprietaria di AMD, arrivata adesso alla terza generazione, con netti miglioramenti sull'upscaling dell'immagine e sulla generazione di frame. Questo ha portato giochi come i sopra citati a raddoppiare il frame rate, superando in alcuni casi anche le prestazioni, sempre considerando la conta di frame, del DLSS 3 di NVIDIA, seppur mostrando forti fenomeni di stuttering e spesso problemi di artefatti grafici.

Durante la Gamescom vi avevamo parlato dell'annuncio ufficiale della tecnologia di upscaling di AMD con il suo FidelityFX Super Resolution 3 , composta dal nuovo Fluid Motion Frames e dall'Anti Lag+ . Come annunciato alla fine di agosto, l'FSR 3 avrebbe debuttato a breve su due titoli, e ciò è avvenuto pochi giorni fa, esattamente il 30 settembre su PC con Forspoken di Square Enix e Immortals of Aveum di Electronic Arts .

FidelityFX Super Resolution 3 su console

I giochi che riceveranno l'FSR 3 a breve

In fase di annuncio delle funzionalità principali dell'FSR 3 da parte di AMD in quel di Colonia, la compagnia ha da subito affermato come questa tecnologia sarebbe stata protagonista anche su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Ma la strada per impiegare in modo efficiente tutto ciò su console è sicuramente tortuosa.

Per far sì che gli sviluppatori optino per concentrare il proprio lavoro sull'ottimizzazione su console, l'integrazione della tecnologia deve essere facilitata, dato che il FSR 3 richiede un intervento manuale degli sviluppatori sul caricamento di asset e vettori, rispetto al calcolo compiuto dall'intelligenza artificiale di NVIDIA.

In più, la maggior parte dei giochi in uscita su console ha un blocco degli FPS a 30, rendendo quindi molto complesso l'upscaling visto che per l'FSR 3 AMD suggerisce di partire da almeno 60 FPS. Seppure vi sia in molti casi la modalità Performance per alzare la conta dei fotogrammi al secondo, questo si scontra con un dinamismo della qualità dell'immagine che attualmente si sposa male con le più avanzate tecnologie di upscaling come FSR e DLSS.

Ma ci sono buone notizie: Ascendant Studios, lo studio di Immortals of Aveum, ha confermato di essere al lavoro sull'implementazione dell'FSR 3 per le versioni console. Al tempo stesso è stata diramata una nota da AMD nella quale si afferma che tutti quei giochi che raggiungono attualmente il target dei 60 FPS in modalità Performance, con l'aiuto dell'FSR 3 potranno raggiungere i 120 FPS, godibili utilizzando un monitor o TV collegato con HDMI 2.1. Si tiene a precisare che, nonostante tutto, l'FSR 3 non è in grado di fare miracoli sui giochi che vengono riprodotti a 30 FPS come Redfall o Starfield.