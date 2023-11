Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch, primo vero sconto Amazon per il Black Friday

Il Venerdì Nero sta per arrivare, in quanto ora è veramente partita la settimana del Black Friday 2023. Su Amazon Italia Italia gli sconti proseguono e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per Super Mario Bros. Wonder, l'esclusiva Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è del 15% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma e soprattutto si tratta del primo vero sconto, in quanto in precedenza erano stati offerti tagli di prezzo di pochi euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Super Mario Bros. Wonder è un'esclusiva Nintendo Switch. Si tratta di un platform 3D ed è anche il capitolo di Mario venduto più velocemente di sempre. Permette di giocare in cooperativa locale ed online e di affrontare tantissimi livelli nei panni di Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Peach e Daisy.