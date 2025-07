Quanto sei in hype per Mafia: Terra Madre? Pre-ordinalo al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di uno dei videogiochi più attesi di questa estate 2025 e dell'intero anno, si tratta di Mafia: Terra Madre , o "The old country". Il prezzo è fissato sui 49,99€ . Effettua il pre-order di Mafia: Terra Madre direttamente tramite questo link o accedi alla pagina prodotto sfruttando il box qui in basso: Pre-ordinando l'Edizione Standard di Mafia: Terra Madre, i giocatori avranno accesso esclusivo al Pacchetto Soldato , un contenuto speciale pensato per arricchire l'esperienza di gioco con elementi estetici unici e un vantaggioso potenziamento passivo. Questo bonus è disponibile solo per chi effettua il pre-ordine prima del lancio ufficiale del titolo.

Mafia: Terra Madre, pronti a questa avventura?

Il Pacchetto Soldato permette di trasformare Enzo, protagonista del gioco, in un autentico soldato di Cosa Nostra, con un look e un equipaggiamento degni di un mafioso d'alto rango. Il contenuto include l'abito "Soldato", ideale per chi desidera calarsi nel ruolo con stile, e il coltello "Scannaturi Speciale", un'arma distintiva che aggiunge personalità e funzionalità al combattimento ravvicinato.

Mafia: Terra Madre

A completare il pacchetto troviamo "Tesoro", un cavallo personalizzato dotato di accessori unici, perfetto per esplorare l'ambiente di gioco con eleganza e rapidità. Infine, il Gioiello "Lupara", non solo un elemento decorativo, ma un oggetto in grado di fornire un effetto passivo in gioco. Il lancio è previsto per il prossimo 12 agosto.