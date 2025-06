Activision ha annunciato che la demo di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ha infranto tutti i record stabiliti dai precedenti episodi della serie, e ha voluto ringraziare l'intera community per aver consentito l'ottenimento di un risultato così importante.

Si tratta senza dubbio di un segnale importante, quando mancano ormai poche settimane al debutto di questa nuova raccolta, che com'è facile intuire include il terzo e il quarto capitolo di Tony Hawk's Pro Skater in una versione rimasterizzata per l'occasione.

Il pacchetto arriva dopo il successo della precedente collection, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, andando a valorizzare il lavoro svolto originariamente da Neversoft grazie agli attenti interventi effettuati dagli sviluppatori di Vicarious Visions, ora Blizzard Albany.

L'eccellente accoglienza riservata alla demo si pone per molti versi anche come una rivalsa per i responsabili del franchise, che per un lungo periodo non sembrava destinato a tornare e invece pare più in forma che mai.