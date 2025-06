Apple Mac mini con chip M4 è in offerta su Amazon

Il Mac mini (M4, 2024) con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD è disponibile su Amazon a 601,99€, rispetto al prezzo consigliato di 729,00€, con un risparmio di 127,01€, pari al 17%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con le sue dimensioni di 12,7 cm per lato, il Mac mini M4 è un concentrato di potenza e design . Perfetto per l'uso quotidiano, ma capace anche di gestire applicazioni professionali grazie al chip M4 di nuova generazione, dotato di CPU e GPU a 10-core.

Connettività completa

Sul retro possiamo trovare le porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet, mentre sul davanti Apple ha aggiunto, per la prima volta, le porte USB-C e il jack cuffie, per un accesso ancora più semplice ai tuoi dispositivi.

Il Mac Mini

Il Mac mini è progettato per integrarsi alla perfezione con l'ecosistema Apple. Puoi copiare e incollare contenuti tra i tuoi dispositivi, rispondere ai messaggi o alle chiamate FaceTime, e utilizzare app come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud con una velocità impressionante. Apple ha realizzato il Mac mini per avere un impatto ambientale neutro, unendo performance e sostenibilità. Un dispositivo ideale per chi cerca potenza, compattezza e responsabilità ambientale.