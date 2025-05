Un leak svela il design e le possibili specifiche di Motorola Moto Edge 70

A pochissimi giorni dalla presentazione di Motorola Moto Edge 60 un leak delle ultime ore potrebbe già aver gettato luce sul design e le possibili specifiche tecniche di Motorola Moto Edge 70 , modello di fascia medio-alta previsto per l'anno prossimo: scopriamole insieme nel dettaglio.

Il design e le specifiche di Motorola Moto Edge 70

Secondo quanto è possibile evincere dai render trapelati in Rete, Motorola Moto Edge 70 manterrà fondamentalmente lo stesso design curvo su entrambi i lati. A differenza dei modelli Motorola Moto G e Moto G Power recentemente mostrati, Motorola Moto Edge 70 offrirà un modulo fotocamere composto da tre sensori effettivi, escludendo la presenza di sensori di luce ambientale. Basandoci su Motorola Moto Edge 60, il futuro modello dovrebbe mantenere un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x, oltre che un sensore ultrawide da 50 megapixel.

Motorola Moto Edge 70

Il futuro modello di Motorola dovrebbe continuare con ad utilizzare la serie di chip MediaTek Dimensity 7000, compiendo un probabile miglioramento con il modello Dimensity 7400. Previsto anche un aumento della RAM, che arriverà così a 12 GB per tutte le possibili configurazioni, offrendo così un notevole boost in termini di prestazioni per le nuove funzionalità di intelligenza artificiale recentemente annunciate dalla compagnia.