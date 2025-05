Le "schede con chiave di gioco" di Nintendo Switch 2 sono "deprimenti", per il capo di Nightdive Studios

Stephen Kick, essendo il CEO di Nightdive Studios, un team che ha fatto della rielaborazione e adattamento dei giochi del passato una vera e propria specializzazione, ha probabilmente voce in capitolo per quanto riguarda i metodi di preservazione dei videogiochi, ed è interessante notare come questi non abbia per nulla apprezzato le nuove "schede con chiave di gioco" presentate da Nintendo con Switch 2.

In un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, Kick ha definito "deprimente" l'idea lanciata dalla casa di Kyoto per la proposta di alcuni giochi su Nintendo Switch 2, che di fatto trasformano in digitale anche i prodotti che dovrebbero essere su supporto fisico, sebbene mantenendo alcune caratteristiche tipiche di quest'ultimo.

Ricordiamo che le "schede con chiave di gioco" sono di fatto dei giochi venduti come fisici con tanto di cartuccia, ma che necessitano però del download praticamente integrale del gioco, che non è effettivamente presente nella scheda.