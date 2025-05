The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è il terzo gioco più venduto del 2025 negli USA

Lo ha svelato Matt Piscatella con un post su BlueSky. Si tratta di un risultato senza dubbio eccezionale, soprattutto considerando che è stato raggiunto in una sola settimana dal lancio, avvenuto lo scorso 22 aprile, e nonostante il titolo sia incluso all'interno di PC e Xbox Game Pass, con molti utenti che probabilmente hanno approfittato del servizio di Microsoft per tornare a Cyrodiil.

Stando ai dati di Circana, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è al momento il terzo gioco più venduto in USA del 2025 , piazzandosi alle spalle di Monster Hunter Wilds e Assassin's Creed Shadows.

Un grande ritorno

Sempre secondo Piscatella, nella settimana di lancio Oblivion Remastered quanto a giocatori attivi settimanali è stato al primo posto su Steam negli USA e al secondo in Canada, al quarto posto su Xbox e al quindicesimo posto su PS5.

Purtroppo, Circana non può divulgare numeri di vendita precisi e si tratta di informazioni che anche Microsoft stessa preferisce non divulgare. In compenso, giusto per avere un dato quantomeno indicativo, il 26 aprile, a quattro giorni dal lancio, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha superato il tetto dei quattro milioni di giocatori totali, tra copie acquistate e Game Pass.

Rimanendo in casa Xbox, oggi Microsoft ha annunciato Gears of War: Reloaded, una versione migliorata e aggiornata del primo capitolo della serie per PC, Xbox, PS5 e Game Pass.