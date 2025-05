Capcom ha aggiornato Lost Planet 2 su Steam rimuovendo l'online, ma non lo ha ancora rimesso in vendita

Dopo anni di silenzio, Capcom ha finalmente aggiornato Lost Planet 2 per PC, su Steam, rimuovendo Game For Windows Live , una piattaforma di gioco per PC ormai ritirata, per cui Microsoft non offre più nemmeno supporto tecnico. Diciamo che è rimasta come una spina nel fianco di alcuni titoli, impedendone l'avvio (senza ricorrere a stratagemmi poco legali).

Tornerà in vendita?

C'è da notare che Lost Planet 2 è un gioco vecchio di 15 anni e che Capcom ha congelato la serie da tempo, dal 2014 per la precisione, fermandola al terzo capitolo. Quindi l'aggiornamento ha sorpreso un po' tutti.

Ha sorpreso anche per il fatto che il gioco non è più in vendita da anni e che non è tornato a esserlo nemmeno post patch.

Oltretutto, l'aggiornamento ha cancellato i salvataggi dei giocatori e ha bloccato completamente le funzionalità online. Non che i server di gioco fossero frequentati, ma, come detto, stiamo parlando di un titolo molto vecchio.

Alcuni hanno fatto l'ipotesi che Capcom voglia rivitalizzare la serie Lost Planet, ma non ci sono conferme in merito, quindi rimane mera speculazione da internet.

Dal nostro punto di vista un rilancio è probabile, a questo punto, magari anche solo per tenere Lost Planet 2 a catalogo e rendere l'intera trilogia disponibile, visto che il primo e il terzo capitolo non sono mai stati tolti da Steam. Per chi non li conoscesse, parliamo di action 3D di epoca Xbox 360 in cui si combatteva contro creature gigantesche su di un pianeta particolarmente ostile.