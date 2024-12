Xbox Game Pass: scopriamo i giochi di dicembre, a partire da Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Come da programma, questa settimana è arrivato l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo a dicembre all'interno del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass, che vedono soprattutto il lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio e qualche altro titolo di interesse, ma oltre alla splendida reinterpretazione della serie cinematografica classica da parte di MachineGames sono soprattutto gli aggiornamenti ai livelli al di fuori di Ultimate che ricevono la maggior parte di novità in questo mese. In ogni caso, un dicembre veramente ricco, nonostante si tratti di un periodo solitamente piuttosto fermo sul fronte delle nuove uscite, considerando anche la quantità di roba arrivata nelle precedenti ondate autunnali. Molti saranno probabilmente ancora impegnati a solcare i cieli con Microsoft Flight Simulator 2024 o esplorare la Zona con S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, tanto per menzionare le due uscite nuove di maggior rilievo, ma è già il momento di guardare alle altre novità, in un ingorgo di impegni che probabilmente necessiteranno delle vacanze natalizie per essere smaltiti almeno in parte. Se non altro, è probabile che questa mandata di giochi sia in effetti l'unica prevista per dicembre: nonostante Microsoft la identifichi come "wave 1", ovvero prima ondata, i precedenti ci dicono che probabilmente non ci saranno ulteriori aggiornamenti al catalogo nel corso del mese, considerando anche che gli ultimi titoli presentati arrivano all'inizio di gennaio 2025. In effetti, nel frattempo sono spuntati altri due giochi a sorpresa previsti per questo mese e inseriti nell'elenco qui sotto, ma potrebbero non essere gli unici. Vi ricordiamo peraltro anche i giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass questo mese, che non sono pochi.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled - Console, 4 dicembre (Game Pass Ultimate, Standard, Core) Fin dalla sua nascita, Crash Bandicoot ha sempre sofferto di un malcelato complesso nei confronti di Super Mario: quali che fossero le originarie intenzioni di Naughty Dog con il suo progetto iniziale, anche alcune campagne promozionali particolarmente edgy negli anni '90 facevano in modo di far capire come il peramele dovesse essere messo in competizione (spesso a sproposito) con l'idraulico, ma questa situazione è diventata particolarmente evidente con CTR, che di fatto era la risposta di Crash al leggendario Super Mario Kart. Una folle corsa in Crash Team Racing: Nitro-Fueled Ci sono addirittura nuove generazioni di giocatori che sostengono il fatto che l'allievo abbia addirittura superato il maestro, ma senza scadere in eresie ed evitando confronti con il caposaldo Nintendo possiamo dire che Crash Team Racing: Nitro-Fueled è in effetti una delle migliori interpretazioni dei giochi di kart arcade sul mercato. Arrivando su piattaforme di nuova generazione, il gioco di Beenox si presenta più ampio e ricco che mai con un'enorme quantità di contenuti disponibili da subito e da sbloccare. Mancava su Game Pass un titolo del genere, e Crash Team Racing: Nitro-Fueled va a riempire una casella importante nel servizio su abbonamento di Microsoft.

Forza Motorsport - Xbox Series X|S, 4 dicembre (Game Pass Standard) Disponibile dal lancio avvenuto circa un anno fa su Game Pass Ultimate (e l'ex-Console), Forza Motorsport arriva adesso anche su Game Pass Standard, cosa che peraltro fa intuire uno schema sull'organizzazione dei titoli Xbox Studios, che potrebbero arrivare sul lvello Standard circa un anno dopo la loro uscita (o poco più). Un'immagine in gara di Forza Motorsport Dopo un'attesa durata sei anni, cosa decisamente strana per una serie che ci aveva abituato a uscite ogni due, la serie di Turn 10 si è presentato con l'engine ForzaTech fondamentalmente rielaborato per sfruttare le capacità della nuova generazione di console e un'organizzazione nuova di tutto il gioco. Il concetto alla base di Forza Motorsport è proporre un gioco di guida in costante evoluzione ed espansione, con un supporto a lungo termine che dovrebbe mantenerlo sempre nuovo e fresco anche a distanza di anni, data la consistente base tecnologica messa a disposizione. In effetti, gli sviluppatori hanno dimostrato finora un impegno davvero notevole, avendolo già arricchito in maniera consistente di ulteriori contenuti, oltre ad aver corretto molti problemi che avevano afflitto il titolo al lancio.

Hauntii - Console, 4 dicembre (Game Pass Standard) Dopo aver debuttato lo scorso maggio direttamente sul Game Pass Ultimate, Hauntii arriva anche nel tier Standard, portandosi dietro una bella carica di atmosfera. Un percorso in una foresta in Hauntii Si tratta di un'affascinante avventura dallo stile grafico decisamente artistico, ma che non disdegna anche un certo costrutto ludico in mezzo a tanta estetica. Protagonista del gioco è un piccolo fantasma deciso a scoprire cosa si cela dietro l'apparente organizzazione impeccabile dell'aldilà, dove una misteriosa razza di creature luminose, chiamate Eterniani, guida le anime perdute verso un'inquietante torre, dove queste dovrebbero ascendere a un livello superiore. Hauntii ha intenzione di vederci chiaro, e per farlo dovrà fare ricorso ai suoi poteri spettrali possedendo vari personaggi e interagendo in vari modi con gli scenari, in modo da indagare sul mistero degli Eterniani. Il tutto è rappresentato con uno stile grafico davvero unico, incentrato su sfumature di pochi colori e linee nette, in grado di creare un'atmosfera molto particolare e affascinante, come si conviene all'ambientazione messa in scena.

Humanity - Console, 4 dicembre (Game Pass Standard) Approda anche su Game Pass Standard Humanity, un gioco che fa particolarmente suo il concetto di cane come miglior amico dell'uomo. Un folle percorso in Humanity In questo caso, un placido Shiba Inu diventa l'unica speranza di un'umanità allo sbando, che dev'essere guidata costantemente verso la salvezza all'interno di livelli sempre più intricati e complessi. Nel gioco ci troviamo a controllare il cane in questione all'interno di scenari composti da piattaforme, ostacoli, strapiombi e passaggi vari, con la necessità di dover guidare un'enorme fiumana di persone verso una via d'uscita. Lo shiba deve dunque correre da una parte all'altra dando i giusti comandi per cercare di indirizzare la massa informe di umani verso un percorso quanto più possibile sicuro, cercando di salvare quantomeno la maggior parte dei presenti. Oltre alla modalità storia, con livelli progressivi, Humanity espande le proprie possibilità a dismisura grazie a un completo editor che consente di creare nuovi contenuti e metterli in condivisione con la community.

EA Sports WRC (EA Play) - Cloud, PC, Xbox Series X|S, 5 dicembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Arriva su EA Play, e di conseguenza su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, la recente simulazione ufficiale del campionato di rally, ovvero EA Sports WRC. Una scena di una gara in EA Sports WRC Si tratta del nuovo capitolo nella serie curata dagli esperti di Codemasters, che riproduce la stagione 2024 del massimo campionato di rally, proponendo località, momenti, tappe, vetture e piloti ufficiali. Basato su Unreal Engine 4, si tratta del primo gioco di rally di Codemasters a ottenere la licenza ufficiale WRC dai tempi di Colin McRae Rally 3 del 2002, dunque un atteso ritorno per il team britannico che ha potuto, con questo titolo, puntare a una simulazione quanto più attenta possibile della disciplina in questione. Diverse tipologie di corsa e categorie sono presenti nel gioco in questione, oltre a modalità varie compresa una carriera che consente di creare la propria auto e progredire nei panni di un pilota alle prese con il campionato di rally.

Overthrown (Game Preview) - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 5 dicembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Mischiare sistemi di gioco e gameplay diversi può portare a risultati veramente interessanti, come sembra dimostrare Overthrown, nuovo titolo di Brimstone che viene lanciato direttamente al day one su Game Pass per Xbox e PC. Azione e costruzione in Overthrown Il titolo in questione fonde combattimenti da action RPG, elementi di costruzione da city builder e dinamiche tipiche dei mondi sandbox per comporre un'esperienza di gioco piuttosto peculiare, con protagonista un giovane monarca che appare decisamente iperattivo. Il personaggio in questione è in possesso di un'antica e magica corona ruba-anime, sfruttando la quale deve cercare di fondare il proprio regno in una regione selvaggia e pericolosa, difendendolo da mutanti e banditi. Il gameplay ci vede dunque cercare risorse, costruire, coltiva la terra e molto altro, in modo da trasformare un piccolo appezzamento di terra in un potente regno sempre più vasto e ricco. Progredendo e facendo crescere la nostra fama attiriamo nuovi abitanti e alleati, ma aumentano anche le minacce da affrontare sia in singolo che in multiplayer per sei giocatori.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 9 dicembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Indubbiamente il gioco più importante di questa ondata di titoli Game Pass, nonché uno dei più importanti dell'anno intero, Indiana Jones e l'Antico Cerchio rappresenta un'uscita di enorme rilievo un po' per tutti, considerando anche il fatto che si tratta di un titolo a tutti gli effetti multipiattaforma. C'erano alcuni dubbi su questa reinterpretazione videoludica di una serie storica del cinema, ma MachineGames ha dimostrato di riuscire non solo a gestire tecnicamente la sfida con una certa disinvoltura, ma anche di riuscire a infondere la magia tipica di Indy in un prodotto nuovo. Il risultato è un'avventura appassionante e ben costruita nonostante caratteristiche non comuni, trattandosi di un gioco in prima persona incentrato su puzzle, azione ed esplorazione in maniera equilibrata. Come riferito nella nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, è di fatto la cosa migliore capitata a questa serie dopo Fate of Atlantis, in grado di rendere giustizia al personaggio e alla sua tradizione dopo un lungo periodo di decadenza. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti.

Wildfrost - Cloud, Console e PC, 10 dicembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Nonostante le grandi potenzialità in termini di combinazioni e caratteristiche differenti, l'ambito dei "deck builder" videoludici si sta rivelando alquanto sovraffollato di recente, e quelli con varianti roguelike cominciano ad essere veramente tanti. Gestione delle carte in Wildfrost Nonostante questo, sono molti anche i titoli davvero meritevoli che continuano a uscire all'interno di questo particolare sotto-genere, e Wildfrost rientra tra i giochi da tenere d'occhio. Ambientato in un mondo ghiacciato, sotto la morsa di un inverno perenne, Wildfrost ci richiede di costruire un mazzo abbastanza potente da poter attraversare la tundra sconfiggendo tutti gli avversari che si parano dinanzi. Come in un classico deck builder, anche in questo caso si tratta di trovare carte e selezionare quelle che risultano più funzionali al nostro gioco, reclutando compagni di battaglia ed equipaggiando oggetti elementali e altri manufatti in grado di incrementare il potere delle carte. Oltre la combattimento, è possibile anche dedicarsi alla costruzione ed espansione della cittadina di Nevillaggio.

For the King 2 - Console, 12 dicembre (Game Pass Ultimate) Dopo il primo capitolo che venne lanciato direttamente all'interno del Game Pass, IronOak Games ha deciso di portare anche For the King 2 all'interno del catalogo, in occasione del suo arrivo su console. Strategia classica e avventura in For the King 2 Sebbene la versione PC sia disponibile da tempo, per quanto riguarda la versione Xbox si tratta di un vero e proprio lancio nel servizio di Microsoft, proseguendo dunque la tradizione inaugurata con il capostipite. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un RPG strategico a turni, caratterizzato da una classica ambientazione fantasy ed elementi piuttosto tradizionali, ma rappresentato con uno stile fiabesco piuttosto interessante. La particolarità di For the King 2 è inoltre il fatto di essere costruito come un vero e proprio gioco di ruolo da tavolo, con una mappa nella quale è possibile scegliere la strada da percorrere e una suddivisione in caselle che rende l'azione particolarmente ragionata e tattica, per gli amanti dell'accezione più classica del gioco di ruolo.

Hunt: Showdown 1896 - Console, 12 dicembre (Game Pass Ultimate) Con il passaggio alla generazione attuale, Crytek ha deciso non solo di adattare tecnicamente il suo Hunt: Showdown ma di rilanciarlo completamente con una nuova versione per le piattaforme moderne. Un'immagine di Hunt: Showdown 1896 Ecco dunque Hunt: Showdown 1896, che arriva questo mese anche all'interno del catalogo Game Pass Ultimate, aggiungendo una proposta davvero allettante sul fronte degli sparatutto, anche grazie alle sue particolarità. Rispetto alla versione iniziale, Hunt: Showdown 1896 si sposta alla fine dell'800, come dice il titolo stesso, e avanza verso ovest delle paludi del Bayou, verso le Montagne Rocciose del Colorado. Il nuovo capitolo comporta anche una transizione tecnologica a CryEngine 5.11, cosa che incrementa in maniera sostanziale la qualità grafica, in particolare per quanto riguarda illuminazione, animazioni e resa delle ambientazioni. Tra le novità si rileva la mappa Mammon's Gulch e ulteriori raffinamenti alle meccaniche del gioco, in un supporto che continua a progredire da parte del team. Chi è alla ricerca di un'esperienza PvE può ora contare su questa fondamentale aggiunta al catalogo del Game Pass.

Carrion - Cloud, Console e PC, 2 gennaio (Game Pass Ultimate, Standard, PC Game Pass) Dopo il debutto che avvenne direttamente su Xbox Game Pass, l'interessante Carrion torna nel catalogo Ultimate e Standard, consentendo di riscoprire una delle maggiori novità indie dell'estate 2020 rimasta forse un po' trascurata e poco considerata, nonostante delle indubbie qualità che la caratterizzano. Il mostro in azione in Carrion Pubblicato da Devolver Digital e sviluppato da Fobia Game Studio, si tratta di un gioco strano ma particolarmente ben riuscito, come dimostrano i premi conquistati nel tempo. Carrion si può considerare un metroidvania dall'ambientazione horror, ma caratterizzato da un ribaltamento della prospettiva, che modifica sostanzialmente la sua struttura: protagonista è infatti un'orrida e amorfa creatura tentacolare che tenta di fuggire da un laboratorio di massima sicurezza in cui è rinchiusa, muovendosi nell'oscurità, e cercando di divorare gli umani che a loro volta cercano invece di eliminarla con armi e varie tecniche di attacco e difesa. L'idea è davvero molto interessante ed è stata anche realizzata in maniera convincente.

Road 96 - Cloud, Console e PC, 7 gennaio (Game Pass Ultimate, Standard, PC Game Pass) A distanza di qualche anno dal lancio, Road 96 raggiunge il catalogo di Game Pass e rappresenta un'aggiunta di grande interesse considerando la qualità di questa avventura narrativa dinamica su base procedurale, basata sul lungo viaggio di un ragazzo per uscire da uno Stato oppressivo, ambientato in una versione alternativa dell'estate del 1996. Un momento riflessivo e romantico in Road 96 Creato dagli autori di Valiant Hearts e 11-11 Memories Retold, Road 96 racconta dunque un'avventura "on the road", che ci immerge in un eroico tentativo di fuga da uno Stato totalitario immaginario chiamato Petria, che ricorda sotto molti aspetti gli Stati Uniti ma con caratteristiche distopiche. Nel tentativo di raggiungere il confine tra autostop e incontri vari, il viaggio si trasforma in un'avventura dai diversi caratteri, andando dai momenti angoscianti a quelli romantici, da quelli cupi ad altri decisamente più leggeri, in una sorta di racconto di formazione sulla ricerca della libertà e dell'autoaffermazione attraverso numerose scelte da intraprendere.