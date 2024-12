Xbox Game Pass perderà questi giochi a metà e fine dicembre: vediamo la lista ufficiale

Ciò che Xbox Game Pass dà, Xbox Game Pass toglie. Questo mese sono in arrivo svariati giochi di qualità sul servizio di Microsoft per PC, console e cloud, ma ovviamente ci sono anche vari giochi pronti a dirci addio.

In precedenza avevamo già visto quelli destinati a salutarci a metà del mese, ma ora abbiamo modo di vedere una lista completa che conta anche quelli che verranno tolti da Xbox Game Pass il 31 dicembre, per chiudere l'anno in bellezza (o tristezza).