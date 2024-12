GCC Pokémon Pocket ha guadagnato cifre enormi e ha già battuto Pokémon Unite e Sleep

Ben sappiamo che i giochi mobile sono in grado di guadagnare grandi somme se colpiscono nel segno, soprattutto se riescono a spingere i giocatori a collezionare tutta una serie di premi interni, magari con una struttura da casse premio che invoglia a tentare ancora e ancora. Be', non dovrebbe quindi stupirvi che secondo le stime GCC Pokémon Pocket abbia già guadagnato molto.

Si stima che GCC Pokémon Pocket abbia generato oltre 200 milioni di dollari di entrate nel suo primo mese, superando già Pokémon Sleep e Pokémon Unite.