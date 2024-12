Xbox Game Pass ottiene altri due giochi a sorpresa a dicembre, vediamo di cosa si tratta

La mandata di dicembre di Xbox Game Pass si arricchisce di altri due giochi, che stranamente non sono stati menzionati nell'annuncio ufficiale di Microsoft pubblicato qualche giorno fa e vengono comunicati solo ora, si tratta di For the King 2 e Hunt: Showdown 1896, entrambi in arrivo il 12 dicembre.

Abbiamo visto proprio questa settimana l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo a dicembre su Xbox Game Pass e PC Game Pass, una mandata che vede in Indiana Jones e L'Antico Cerchio sicuramente il suo titolo di punta, ma che porta con sé comunque numerosi titoli, anche comprendendo quelli che passano all'interno del catalogo del tier Standard e i giochi aggiunti a Xbox Game Pass Core.

Evidentemente, però, non si trattava di una lista completa: come spesso accade, Microsoft ha aggiunto altri giochi praticamente a sorpresa nella stessa mandata di dicembre, ed è possibile che non siano nemmeno gli ultimi.