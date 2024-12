Il cibo riprodotto in Monster Hunter Wilds sembra essere davvero buonissimo

Chi ha giocato alla versione beta di Monster Hunter Wilds ha sicuramente incrociato il cibo riprodotto nel gioco, talmente realistico e appetitoso da far venire voglia di mangiarlo. Durante un recente evento di anteprima, il direttore artistico Kaname Fujioka e il director Yuya Tokuda hanno spiegato come Monster Hunter Wilds adotti un approccio diverso al cibo rispetto ai suoi predecessori.

Mangiare per cacciare

Il cibo è da sempre centrale nella serie Monster Hunter, tanto che Fujioka ha rivelato ridendo, che la scena dei villaggi intenti a banchettare in uno dei video promozionali di Monster Hunter Wilds è stata "la prima cosa che abbiamo creato".

L'approccio scelto è però stato diverso: "Fino ad ora, il cibo visto nella serie era molto elaborato, fatto di piatti articolati. In questo gioco, invece, è più semplice. Mi sono concentrato sul creare immagini che facessero percepire davvero le consistenze e i sapori."

Alcune pietanze hanno richiesto più tentativi, ma Fujioka voleva che anche il cibo più semplice apparisse appetitoso, come ad esempio il cavolo leggermente cotto ma croccante che abbiamo potuto vedere in dettaglio. Del resto nella serie il cibo fa parte a pieno titolo della costruzione dell'universo narrativo, di cui è un elemento importante. Quindi non è inteso solo come un modo per recuperare energia, ma come parte della mitologia della serie.

Per il resto vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (solo su Steam) a partire dal 28 febbraio 2025. Per altri dettagli, leggete il nostro provato di Monster Hunter Wilds in cui vi abbiamo raccontato il gioco.