Le azioni di Nintendo stanno salendo per due importanti novità

Il valore delle azioni di Nintendo è in crescita costante da otto giorni a questa parte e ha toccato un picco che non vedeva da quasi cinque mesi. Alla chiusura del mercato il 4 dicembre, il prezzo delle azioni della compagnia era aumentato di oltre 1.000 yen, arrivando a quota 9.210 yen. A cosa è dovuta questa crescita repentina? Il 13 novembre è stato riportato che il PIF, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha ridotto la sua partecipazione in Nintendo al 6,29%. Tuttavia, il 2 dicembre, Reuters ha riferito che il governo giapponese ha ricevuto un rapporto riguardando un'ulteriore modifica, in cui si indicava che la quota del PIF era stata infine ridotta al 5,26%.