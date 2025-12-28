Army of Two: Il 40° Giorno è il gioco più gay mai realizzato, dice il director

"Army of Two: Il 40° Giorno è il gioco più gay mai realizzato, ed è fantastico": a dirlo è il game director Alex Hutchinson, che in un'intervista è tornato a parlare dello sparatutto a base cooperativa pubblicato nel 2010.

"C'è qualcosa di più gay di due bro' equipaggiati come militari che si affidano l'uno all'altro per superare piccoli muri, mentre abbattono innumerevoli nemici?", si è chiesto Hutchinson. "Secondo me no, proprio no."

In effetti è dai tempi del lancio dell'originale Army of Two che i fan avevano colto questo aspetto dell'esperienza, tanto che un blog dell'epoca si era chiesto se i protagonisti del gioco fossero fratelli o gay, mentre una società d'investimento cristiana aveva inserito il titolo nella lista dei videogiochi ritenuti più offensivi.

Assegnato alla direzione de Il 40° Giorno prima di approdare in Ubisoft, Hutchinson ha spiegato che in effetti i protagonisti di Army of Two sono "sono due uomini che si amano profondamente e che farebbero qualsiasi cosa l'uno per l'altro."