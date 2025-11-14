Where Winds Meet è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Where Winds Meet, il nuovo action RPG free-to-play prodotto da NetEase Games, è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Ambientato nella Cina delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni, il gioco promette di catapultarci all'interno di un open world ampio e ricco di cose da fare e da vedere, in cui ogni villaggio o tempio potrebbe custodire un segreto o nascondere un'insidia che starà a noi affrontare.

Il video ci introduce in maniera efficace ad alcuni dei personaggi e degli scenari che avremo modo di trovare durante la campagna, anche se la natura cinematografica del filmato non si sofferma in realtà su sequenze in-game.

A svolgere un ruolo da protagonista in Where Winds Meet è naturalmente il sistema di combattimento, che si preannuncia veloce e spettacolare, capace di portare sullo schermo coreografie ad alto impatto visivo e di sfruttare l'ambiente per donarci un vantaggio strategico durante gli scontri.