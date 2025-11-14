Where Winds Meet è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Where Winds Meet, il nuovo action RPG free-to-play prodotto da NetEase Games, è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio.
Ambientato nella Cina delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni, il gioco promette di catapultarci all'interno di un open world ampio e ricco di cose da fare e da vedere, in cui ogni villaggio o tempio potrebbe custodire un segreto o nascondere un'insidia che starà a noi affrontare.
Il video ci introduce in maniera efficace ad alcuni dei personaggi e degli scenari che avremo modo di trovare durante la campagna, anche se la natura cinematografica del filmato non si sofferma in realtà su sequenze in-game.
A svolgere un ruolo da protagonista in Where Winds Meet è naturalmente il sistema di combattimento, che si preannuncia veloce e spettacolare, capace di portare sullo schermo coreografie ad alto impatto visivo e di sfruttare l'ambiente per donarci un vantaggio strategico durante gli scontri.
La Cina più affascinante
Capace di totalizzare oltre dieci milioni di pre-registrazioni, Where Winds Meet promette di immergerci nelle atmosfere della Cina imperiale, alle prese con un mondo tutto da scoprire durante le nostre esplorazioni, ma anche con nemici sempre più forti che non mancheranno di sfidarci lungo il cammino.
Oltre alla lotta, potremo dedicarci a svariate attività e prendere decisioni che possono avere un impatto sullo scenario e i suoi personaggi, mentre godiamo di paesaggi suggestivi, architetture affascinanti e un uso sapiente dalle luce per valorizzare tutti questi elementi.