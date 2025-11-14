Ora ci siamo: su WhatsApp sarà possibile chattare anche con utenti di altre piattaforme, arriva la svolta in Europa

Per WhatsApp, ciò significa permettere a servizi di messaggistica esterni di comunicare direttamente con i suoi utenti. Secondo quanto comunicato da Meta, le prime app ad essere supportate saranno BirdyChat e Haiket .

Disponibilità e attivazione della nuova funzione di WhatsApp

Gli utenti che decideranno volontariamente di attivare la funzione potranno inviare e ricevere messaggi, immagini, video, note vocali e file con persone che utilizzano queste piattaforme terze. Meta ha inoltre anticipato che in futuro sarà possibile anche creare gruppi misti.

La funzione sarà disponibile agli utenti europei su iOS e Android, mentre al momento Meta non ha fatto riferimento alla compatibilità tramite app desktop o web, lasciando intendere che la prima fase sarà limitata all'ambito mobile. Un punto fondamentale riguarda la sicurezza: per poter accedere all'interoperabilità, infatti, le app di terze parti dovranno adottare lo stesso livello di crittografia end-to-end (E2EE) utilizzato da WhatsApp.