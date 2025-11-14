Ora ci siamo: su WhatsApp sarà possibile chattare anche con utenti di altre piattaforme, arriva la svolta in Europa

WhatsApp introduce il supporto alle chat di terze parti in tutta l'Unione Europea, una novità che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella storia della piattaforma. Questa evoluzione arriva in risposta agli obblighi imposti dal Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che richiede alle grandi piattaforme digitali di garantire maggiore interoperabilità e apertura nei confronti della concorrenza.
Per WhatsApp, ciò significa permettere a servizi di messaggistica esterni di comunicare direttamente con i suoi utenti. Secondo quanto comunicato da Meta, le prime app ad essere supportate saranno BirdyChat e Haiket.
Disponibilità e attivazione della nuova funzione di WhatsApp
Gli utenti che decideranno volontariamente di attivare la funzione potranno inviare e ricevere messaggi, immagini, video, note vocali e file con persone che utilizzano queste piattaforme terze. Meta ha inoltre anticipato che in futuro sarà possibile anche creare gruppi misti.
La funzione sarà disponibile agli utenti europei su iOS e Android, mentre al momento Meta non ha fatto riferimento alla compatibilità tramite app desktop o web, lasciando intendere che la prima fase sarà limitata all'ambito mobile. Un punto fondamentale riguarda la sicurezza: per poter accedere all'interoperabilità, infatti, le app di terze parti dovranno adottare lo stesso livello di crittografia end-to-end (E2EE) utilizzato da WhatsApp.
Il processo che ha portato alla decisione di Meta
Meta ha dichiarato che l'introduzione dell'interoperabilità è il risultato di oltre tre anni di dialogo con la Commissione Europea e con diversi servizi di messaggistica del continente.
L'implementazione si basa su tre principi fondamentali: protezione della privacy e della sicurezza degli utenti, un'esperienza chiara e semplice che evidenzi le differenze tra chat interne e di terze parti, e disponibilità della funzione per tutti gli utenti dell'area europea. Nei prossimi mesi, gli utenti inizieranno a vedere nelle impostazioni dell'app una notifica che spiegherà come attivare l'interoperabilità