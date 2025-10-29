WhatsApp si allinea al DMA europeo: in arrivo la possibilità di comunicare con app di terze parti

WhatsApp sta sviluppando chat e gruppi di terze parti per permettere la comunicazione tra app diverse, in conformità con il Digital Markets Act europeo.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di comunicare con persone che utilizzano app di messaggistica diverse, in linea con il Digital Markets Act dell'UE, che richiede l'interoperabilità tra piattaforme di grandi dimensioni. Questa funzionalità opzionale sarà completamente controllabile dagli utenti, che potranno attivarla o disattivarla in qualsiasi momento. L'implementazione di chat tra terze parti permetterà di inviare e ricevere messaggi, foto, video, documenti e messaggi vocali tra app compatibili. Gli utenti avranno la possibilità di gestire i messaggi in inbox combinata o separata e di personalizzare notifiche, qualità dei media e avvisi in-app.

In arrivo anche i gruppi di terze parti in WhatsApp WhatsApp sta inoltre sviluppando gruppi di terze parti, permettendo conversazioni più ampie tra utenti su diverse piattaforme. Tutti i membri devono avere attivato il servizio di interoperabilità per partecipare, garantendo la sicurezza dei messaggi. Le funzionalità presenti nelle chat individuali saranno accessibili anche nei gruppi, inclusa la condivisione di media e documenti. WhatsApp introduce la possibilità di personalizzare il profilo con un'immagine di copertina Per tutelare la privacy, WhatsApp introdurrà impostazioni avanzate per gli inviti ai gruppi di terze parti, consentendo agli utenti di scegliere chi può aggiungerli, con opzioni come "Tutti", "Contatti e utenti di app selezionate", "Solo contatti" o "Nessuno".