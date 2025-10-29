2

Samsung Galaxy S25 da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Samsung Galaxy S25 da 256 GB nella colorazione Icyblue al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/10/2025
Samsung Galaxy S25

Su Amazon è disponibile lo smartphone Samsung Galaxy S25 da 256 GB a 699 € rispetto al prezzo consigliato di 989 €, permettendovi di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del Samsung Galaxy S25

Come vi abbiamo anticipato, si tratta della versione da 256 GB nella colorazione Icyblue. Il processore è lo Snapdragon 8 Elite, in grado di offrire prestazioni sempre fluide e convincenti. Troviamo inoltre design premium con telaio in alluminio, oltre a una batteria a lunga durata da 4000 mAh.

Galaxy S25
Galaxy S25

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ProVisual Engine è potenziato dal processore per scattare, visualizzare ed editare in modo avanzato. Con Now Brief avrete accesso diretto alle notifiche, alla musica e al timer senza bisogno di sbloccare il telefono. Non mancano diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale grazie a Galaxy AI.

