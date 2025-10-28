WhatsApp introduce la possibilità di personalizzare il profilo con un'immagine di copertina

WhatsApp è pronta a modificare la personalizzazione dei profili con una nuova funzione che permetterà agli utenti di impostare una foto di copertina , una novità finora riservata esclusivamente agli account Business. Dopo l'aggiornamento beta per Android 2.25.32.2 , disponibile su Google Play Store, sono emerse le prime immagini di questa attesissima opzione, che trasformerà l'aspetto dei profili personali.

Come impostare l'immagine di copertina su WhatsApp?

L'impostazione della cover sarà semplice e intuitiva: basterà accedere alle impostazioni del profilo e selezionare l'immagine desiderata, che sarà poi visibile anche all'interno delle impostazioni dell'app. WhatsApp, però, non trascura la privacy: la piattaforma sta sviluppando nuove opzioni di controllo per decidere chi può visualizzare la propria foto di copertina.

Gli utenti potranno scegliere tra "Tutti", "I miei contatti" o "Nessuno", garantendo così il massimo livello di personalizzazione anche nella gestione della visibilità. Al momento non è disponibile l'opzione "I miei contatti eccetto", ma è probabile che venga introdotta nelle fasi successive del beta testing. L'obiettivo è quello di offrire un equilibrio tra libertà creativa e protezione della privacy, permettendo a ciascun utente di decidere quanto condividere del proprio profilo.