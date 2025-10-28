PS2 festeggia i 25 anni in USA, ma il tributo di Sony per molti è quasi un insulto

PlayStation 2 è una console leggendaria, piena di grandi capolavori. È lì che sono nate serie come quella God of War o Killzone , tanto che molti si aspettavano che Sony festeggiasse alla grande il suo 25° Anniversario in Nord America . Così non è stato. Anzi, secondo alcuni il poco fatto ha sfiorato l'insulto.

Festeggiamenti dimessi

Sostanzialmente, Sony ha ha colto l'occasione per promuovere i giochi PS2 presenti nel servizio PlayStation Plus Premium. Il che avrebbe anche senso, se non mancassero molti dei titoli più rappresentativi della piattaforma.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come avete avuto modo di vedere nel video pubblicato nel post ufficiale di Sony su X, vengono mostrati titoli quali Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Mister Mosquito, Dark Cloud, Siren e Sly Cooper. Sono ottimi, ma i fan nei commenti hanno puntato il dito sul fatto che la selezione doveva contenerne molti altri, che magari potevano essere lanciati per l'occasione su PlayStation Plus Premium, come i già citati God of War, Ratchet & Clank, ICO e Twisted Metal Black. Insomma, secondo loro si poteva fare qualcosa di meglio e di un po' meno dimesso.

Va detto che stanno per arrivare SoulCalibur 3 e Tomb Raider Anniversary, che sono due ottime aggiunte. Inoltre l'emulazione di PS2 per PS4 e PS5 migliora sempre più. C'è comunque l'amaro in bocca per l'occasione sprecata e per la freddezza dimostrata verso una console che ha dato veramente tanto al mondo PlayStation e all'industria dei videogiochi più in generale.