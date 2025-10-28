PS2 festeggia i 25 anni in USA, ma il tributo di Sony per molti è quasi un insulto

PlayStation 2 è una console leggendaria, piena di grandi capolavori. È lì che sono nate serie come quella God of War o Killzone, tanto che molti si aspettavano che Sony festeggiasse alla grande il suo 25° Anniversario in Nord America. Così non è stato. Anzi, secondo alcuni il poco fatto ha sfiorato l'insulto.
Festeggiamenti dimessi
Sostanzialmente, Sony ha ha colto l'occasione per promuovere i giochi PS2 presenti nel servizio PlayStation Plus Premium. Il che avrebbe anche senso, se non mancassero molti dei titoli più rappresentativi della piattaforma.
Come avete avuto modo di vedere nel video pubblicato nel post ufficiale di Sony su X, vengono mostrati titoli quali Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Mister Mosquito, Dark Cloud, Siren e Sly Cooper. Sono ottimi, ma i fan nei commenti hanno puntato il dito sul fatto che la selezione doveva contenerne molti altri, che magari potevano essere lanciati per l'occasione su PlayStation Plus Premium, come i già citati God of War, Ratchet & Clank, ICO e Twisted Metal Black. Insomma, secondo loro si poteva fare qualcosa di meglio e di un po' meno dimesso.
Va detto che stanno per arrivare SoulCalibur 3 e Tomb Raider Anniversary, che sono due ottime aggiunte. Inoltre l'emulazione di PS2 per PS4 e PS5 migliora sempre più. C'è comunque l'amaro in bocca per l'occasione sprecata e per la freddezza dimostrata verso una console che ha dato veramente tanto al mondo PlayStation e all'industria dei videogiochi più in generale.