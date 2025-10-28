0

Leggende Pokémon Z-A: spunta una possibile data per la Stagione 2 delle Lotte Competitive, in palio la Delphoxite

Leggende Pokémon Z-A presto darà inizio alla Stagione 2 delle Lotte Competitive. Ecco la possibile data di inizio della prossima season.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/10/2025
MegaDelphox in Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
La prima stagione delle Lotte Competitive nel multiplayer di Leggende Pokémon Z-A è ancora in corso, ma già emergono indiscrezioni sulla possibile data di inizio della Stagione 2 e sulle ricompense previste.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, la nuova stagione dovrebbe partire il 4 novembre alle ore 07:00 italiane, subito dopo la conclusione di quella attualmente attiva.

Tra le ricompense, anche una Megapietra

Sempre secondo Insider Gaming, la Stagione 2 dovrebbe offrire ricompense legate al rango raggiunto, simili a quelle viste nella prima. Tra queste spicca la Delphoxite, la Megapietra necessaria per far megaevolvere Delphox in MegaDelphox.

Se confermato, basterebbe raggiungere il rango K per ottenere la Delphoxite, obiettivo che richiederebbe solo poche ore di gioco e non dovrebbe risultare particolarmente frustrante anche a chi è poco avvezzo o non apprezza i match online. Le altre ricompense previste includerebbero Tappi d'oro, Pepite, Semi e le Gara Ball: incentivi più che validi per continuare a partecipare ai match multiplayer anche nelle prossime settimane.

A tal proposito, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di prendere parte alla Stagione 1, dove è possibile ottenere la Greninjite, utile per la megaevoluzione in MegaGreninja.

