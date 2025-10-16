Leggende Pokémon: Z-A dà il via alla Stagione 1 delle Lotte Competitive: in palio la Greninjite salendo di rango

Con il lancio di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 ha preso il via anche la prima stagione delle Lotte Competitive nella modalità multiplayer Club Lotta Z-A. Che siate aspiranti campioni o semplici curiosi, vale la pena partecipare: in palio c'è la Greninjite, la Megapietra che consente a Greninja di megaevolversi in MegaGreninja.
Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità in cui fino a quattro giocatori si affrontano in battaglie frenetiche, cercando di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro un tempo limite. Partecipando si ottengono punti in base al piazzamento, e accumulandone abbastanza si sale di rango. Si parte dal rango Z, ma dimostrando abilità e costanza è possibile scalare la classifica fino al prestigioso rango A.
Come ottenere la Greninjite in Leggende Pokémon: Z-A
Anche se non siete appassionati del competitivo online, c'è una buona notizia: non è necessario arrivare al rango A per ottenere la Greninjite. Basta infatti raggiungere il rango K, un traguardo decisamente più accessibile.
Una volta raggiunto, riceverete subito la Megapietra, insieme ad altre ricompense legate alla scalata, come Pepite, Semi Padronanza e Tappi d'argento.
Attenzione però: la Stagione 1 si concluderà il 5 novembre, e al momento questo è l'unico modo per ottenere la Greninjite. Non è escluso che in futuro vengano introdotti altri metodi per ottenerla, ma nel dubbio, se avete già iniziato la vostra avventura a Luminopoli, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione.