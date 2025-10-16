Leggende Pokémon: Z-A dà il via alla Stagione 1 delle Lotte Competitive: in palio la Greninjite salendo di rango

Con il lancio di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 ha preso il via anche la prima stagione delle Lotte Competitive nella modalità multiplayer Club Lotta Z-A. Che siate aspiranti campioni o semplici curiosi, vale la pena partecipare: in palio c'è la Greninjite, la Megapietra che consente a Greninja di megaevolversi in MegaGreninja.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità in cui fino a quattro giocatori si affrontano in battaglie frenetiche, cercando di sconfiggere il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro un tempo limite. Partecipando si ottengono punti in base al piazzamento, e accumulandone abbastanza si sale di rango. Si parte dal rango Z, ma dimostrando abilità e costanza è possibile scalare la classifica fino al prestigioso rango A.