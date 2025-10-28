Grokipedia di Elon Musk è online ma non senza polemiche: copie e fact-check tramite IA

L'enciclopedia Grokipedia di xAI è stata lanciata, ma molte voci sono copiate parola per parola da Wikipedia. Scoppia l'ennesima polemica su Elon Musk.

L'attesa enciclopedia online di xAI, Grokipedia, è stata lanciata, ma le somiglianze con Wikipedia vanno oltre il design minimalista. Nonostante le promesse di Elon Musk di creare un "massiccio miglioramento" rispetto al gigante no-profit, Grokipedia appare in gran parte basata sul suo predecessore. Alcune pagine di Grokipedia contengono un messaggio esplicito: "Il contenuto è adattato da Wikipedia, con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0". In diversi casi, come per le voci relative a PlayStation 5 e Lincoln Mark VIII, l'adattamento è quasi inesistente, con il contenuto che risulta essere una copia parola per parola dell'articolo originale di Wikipedia.

La posizione del portavoce di Wikimedia su Grokipedia Lauren Dickinson, portavoce della Wikimedia Foundation, l'organizzazione no-profit che gestisce Wikipedia, ha commentato la situazione con un'affermazione pungente: "Anche Grokipedia ha bisogno di Wikipedia per esistere." L'attuale versione v0.1 di Grokipedia presenta un design molto basilare, focalizzato su una grande barra di ricerca e voci con intestazioni e citazioni, ma senza immagini. Wikipedia è in difficoltà a causa dei crawler IA A differenza di Wikipedia, non sembra esserci una chiara funzionalità di modifica da parte degli utenti, anche se un pulsante "modifica" è apparso su alcune pagine senza consentire di suggerire cambiamenti attivi.