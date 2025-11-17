Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici di Monster Hunter Wilds al lancio su PC, dice Capcom

Capcom ha riferito specificamente che Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici visti in Monster Hunter Wilds al lancio su PC, rispondendo a una domanda diretta sull'argomento durante una recente sessione di domande e risposte collegata alla comunicazione dei dati finanziari della compagnia.
Il lancio di Monster Hunter Wilds su PC, segnato da diversi problemi tecnici, ha influito sull'organizzazione di Capcom, che non ha evidentemente intenzione di ripetere gli stessi errori e si è premunita in modo da evitarli con l'arrivo di Resident Evil Requiem, la prossima grande produzione della compagnia nipponica in arrivo.
In effetti, l'affaire Monster Hunter Wilds ha avuto un notevole impatto sull'economia di Capcom e potrebbe aver influito in maniera sostanziale sullo scarso andamento del gioco dopo il suo lancio di successo, dunque è importante evitare lo stesso problema con il nuovo Resident Evil.
Ottimizzazione superiore
D'altra parte, si tratta anche di casi piuttosto diversi: "Resident Evil Requiem differisce da Monster Hunter Wilds in termini di gameplay, architettura di sistema e funzionalità di rete", ha spiegato Capcom, rispondendo alla domanda.
"Al momento non prevediamo rischi simili. Stiamo sviluppando il gioco per garantire un'esperienza di gioco fluida su un'ampia gamma di specifiche PC diverse", ha aggiunto.
D'altra parte, sul gioco è stata effettuata un'ottimizzazione maggiore anche perché si appresta ad approdare su una gamma più ampia di piattaforme, compresa anche Nintendo Switch 2, su cui pare non sia stato un grosso problema lavorare.
Proprio su tale versione, è emerso che Resident Evil Requiem non avrà i comandi mouse su Nintendo Switch 2: fanno solo danni, per Capcom.