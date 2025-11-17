Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici di Monster Hunter Wilds al lancio su PC, dice Capcom

Capcom ha riferito specificamente che Resident Evil Requiem non avrà i problemi tecnici visti in Monster Hunter Wilds al lancio su PC, rispondendo a una domanda diretta sull'argomento durante una recente sessione di domande e risposte collegata alla comunicazione dei dati finanziari della compagnia.

Il lancio di Monster Hunter Wilds su PC, segnato da diversi problemi tecnici, ha influito sull'organizzazione di Capcom, che non ha evidentemente intenzione di ripetere gli stessi errori e si è premunita in modo da evitarli con l'arrivo di Resident Evil Requiem, la prossima grande produzione della compagnia nipponica in arrivo.

In effetti, l'affaire Monster Hunter Wilds ha avuto un notevole impatto sull'economia di Capcom e potrebbe aver influito in maniera sostanziale sullo scarso andamento del gioco dopo il suo lancio di successo, dunque è importante evitare lo stesso problema con il nuovo Resident Evil.