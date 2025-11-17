Microsoft blocca i "pirati": ora attivare Windows e Office senza licenza è molto più difficile

Microsoft ha chiuso una vulnerabilità utilizzata per anni per attivare Windows e Office senza licenza: lo script open-source KMS38. Il gruppo dietro Massgrave ha confermato che l'exploit non è più operativo dopo l'ultimo aggiornamento distribuito da Microsoft. La modifica riguarda il comportamento interno del sistema e mette fine a uno dei metodi più longevi e diffusi nel panorama delle attivazioni non autorizzate.

Il momento scelto non è casuale e si inserisce in un contesto in cui Microsoft sta rafforzando il controllo sull'ecosistema Windows, spingendo verso la migrazione a Windows 11 e riducendo le possibilità di configurare il sistema senza un account online. Il blocco di KMS38 rappresenta quindi un tassello di una strategia più ampia. Gli effetti sono già visibili: numerosi utenti stanno segnalando la perdita dello stato di attivazione e la comparsa di avvisi che invitano all'acquisto di una licenza valida.