0

Il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, dice il CEO di Arrowhead

Il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha parlato di come il rinvio di GTA 6 abbia avuto un impatto anche sullo sviluppo dei contenuti di Helldivers 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/11/2025
Due dei personaggi di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha spiegato ai microfoni di The Game Business che il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, e in particolare sullo sviluppo di nuovi contenuti per il gioco.

"Se esce sei mesi dopo, significa altri sei mesi di lavoro ininterrotto senza GTA 6 che incombe su di noi", ha scherzato Jorjani. "Cerchiamo di pianificare senza guardare troppo a ciò che sta succedendo attorno al periodo in cui pubblichiamo qualcosa, ma Grand Theft Auto VI è ovviamente stato molto difficile da evitare."

Il CEO di Arrowhead crede che la nuova data di uscita del titolo di Rockstar Games sarà quella definitiva, ma è chiaro che la collocazione temporale avrà effetti concreti su qualsiasi altro gioco verrà pubblicato nello stesso periodo.

GTA 6 è stato rinviato di nuovo: Rockstar Games annuncia la nuova data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S GTA 6 è stato rinviato di nuovo: Rockstar Games annuncia la nuova data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

"Ecco perché, quando lavoravo per Paradox, pubblicare giochi grand strategy nel quarto trimestre era la cosa migliore in assoluto", ha detto. "Era un periodo affollatissimo per tutti gli altri, ma chi altro pubblica titoli del genere? Pubblicare a dicembre era fantastico per Paradox, e penso che lo sia ancora."

Nessuno vuole competere con GTA 6

Diversi analisti si sono espressi in merito alle conseguenze che il rinvio di GTA 6 avrà sull'industria videoludica, e in generale il punto fondamentale è che nessuno vuole competere direttamente con il nuovo capitolo della serie Rockstar, per ovvi motivi.

Il fatto che anche un live service come Helldivers 2 sia destinato ad accusare il colpo mette in luce come alla fine dei conti sia il tempo degli utenti la risorsa che l'uscita di GTA 6 potrebbe arraffare, andando a monopolizzarlo a discapito di qualsiasi altra cosa.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, dice il CEO di Arrowhead