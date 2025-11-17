Il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, dice il CEO di Arrowhead

Il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha spiegato ai microfoni di The Game Business che il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, e in particolare sullo sviluppo di nuovi contenuti per il gioco.

"Se esce sei mesi dopo, significa altri sei mesi di lavoro ininterrotto senza GTA 6 che incombe su di noi", ha scherzato Jorjani. "Cerchiamo di pianificare senza guardare troppo a ciò che sta succedendo attorno al periodo in cui pubblichiamo qualcosa, ma Grand Theft Auto VI è ovviamente stato molto difficile da evitare."

Il CEO di Arrowhead crede che la nuova data di uscita del titolo di Rockstar Games sarà quella definitiva, ma è chiaro che la collocazione temporale avrà effetti concreti su qualsiasi altro gioco verrà pubblicato nello stesso periodo.

"Ecco perché, quando lavoravo per Paradox, pubblicare giochi grand strategy nel quarto trimestre era la cosa migliore in assoluto", ha detto. "Era un periodo affollatissimo per tutti gli altri, ma chi altro pubblica titoli del genere? Pubblicare a dicembre era fantastico per Paradox, e penso che lo sia ancora."