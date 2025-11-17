Il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, dice il CEO di Arrowhead

Il CEO di Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, ha spiegato ai microfoni di The Game Business che il rinvio di GTA 6 ha avuto un impatto anche su Helldivers 2, e in particolare sullo sviluppo di nuovi contenuti per il gioco.
"Se esce sei mesi dopo, significa altri sei mesi di lavoro ininterrotto senza GTA 6 che incombe su di noi", ha scherzato Jorjani. "Cerchiamo di pianificare senza guardare troppo a ciò che sta succedendo attorno al periodo in cui pubblichiamo qualcosa, ma Grand Theft Auto VI è ovviamente stato molto difficile da evitare."
Il CEO di Arrowhead crede che la nuova data di uscita del titolo di Rockstar Games sarà quella definitiva, ma è chiaro che la collocazione temporale avrà effetti concreti su qualsiasi altro gioco verrà pubblicato nello stesso periodo.
"Ecco perché, quando lavoravo per Paradox, pubblicare giochi grand strategy nel quarto trimestre era la cosa migliore in assoluto", ha detto. "Era un periodo affollatissimo per tutti gli altri, ma chi altro pubblica titoli del genere? Pubblicare a dicembre era fantastico per Paradox, e penso che lo sia ancora."
Nessuno vuole competere con GTA 6
Diversi analisti si sono espressi in merito alle conseguenze che il rinvio di GTA 6 avrà sull'industria videoludica, e in generale il punto fondamentale è che nessuno vuole competere direttamente con il nuovo capitolo della serie Rockstar, per ovvi motivi.
Il fatto che anche un live service come Helldivers 2 sia destinato ad accusare il colpo mette in luce come alla fine dei conti sia il tempo degli utenti la risorsa che l'uscita di GTA 6 potrebbe arraffare, andando a monopolizzarlo a discapito di qualsiasi altra cosa.