Xbox Game Pass perderà cinque giochi alla fine di novembre, con alcuni RPG di notevole importanza

Microsoft ha aggiornato oggi la sezione specifica della sua app ufficiale comunicando che Xbox Game Pass perderà cinque giochi alla fine di novembre, e tra questi ci sono anche alcuni titoli di notevole importanza.

La lista dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 30 novembre è dunque la seguente:

Barbie Project Friendship

Lords of the Fallen

Octopath Traveler

Octopath Traveler 2

SteamWorld Build

Anche in questo caso l'elenco delle defezioni è piuttosto contenuto, come di norma per quanto riguarda Game Pass, che tende sempre a introdurre più giochi nuovi di quelli che vengono rimossi, portando a un bilancio complessivamente positivo.