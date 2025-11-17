Xbox Game Pass perderà cinque giochi alla fine di novembre, con alcuni RPG di notevole importanza

Microsoft ha aggiornato oggi la sezione specifica della sua app ufficiale comunicando che Xbox Game Pass perderà cinque giochi alla fine di novembre, e tra questi ci sono anche alcuni titoli di notevole importanza.
La lista dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di Game Pass il 30 novembre è dunque la seguente:
- Barbie Project Friendship
- Lords of the Fallen
- Octopath Traveler
- Octopath Traveler 2
- SteamWorld Build
Anche in questo caso l'elenco delle defezioni è piuttosto contenuto, come di norma per quanto riguarda Game Pass, che tende sempre a introdurre più giochi nuovi di quelli che vengono rimossi, portando a un bilancio complessivamente positivo.
Alcuni titoli da giocare prima che sia troppo tardi
In questo caso si registrano alcune uscite di scena di una certa importanza, in particolare per quanto riguarda Octopath Traveler, Octopath Traveler 2 e Lords of the Fallen, dunque potrebbe essere consigliabile il fatto di concentrarsi su questi nel caso in cui si sia interessati a terminarli prima che escano dal servizio.
Non sono proprio titoli che si possano terminare in pochissimo tempo, ma nel caso siano già stati avviati potrebbe essere il caso di sfruttare le settimane rimaste per giocarli all'interno del catalogo del servizio, altrimenti è comunque possibile acquistarli per farli propri, sfruttando anche lo sconto del 20% che riguarda buona parte dei titoli presenti in Game Pass.
Solitamente, l'annuncio dei titoli che vengono rimossi dal servizio precede di poco tempo quello dei nuovi giochi in arrivo all'interno del catalogo, dunque possiamo aspettarci la comunicazione ufficiale sui nuovi titoli previsti per la seconda metà di novembre su Game Pass questa settimana.
Solitamente, questo avviene il martedì o il mercoledì, dunque nei prossimi due giorni dovremmo avere una visione più precisa delle novità previste per la seconda metà di novembre 2025 su Game Pass.