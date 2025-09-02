Nintendo Switch OLED: con questo coupon la prendi scontata, tutti i dettagli della promozione

Oggi, su AliExpress, in occasione della nuova tornata di offerte e promozioni dei primi giorni di settembre, segnaliamo la presenza di un codice sconto che vi permetterà di risparmiare 18€ sull'acquisto di una Nintendo Switch OLED: il coupon è MULTI18 e il prezzo totale e finale d'acquisto è di 209,12€. Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link.
La Nintendo Switch OLED rappresenta l'evoluzione della prima console ibrida di Nintendo. Offre un'esperienza di gioco migliorata sia in modalità portatile che da in dock. Il cambiamento più evidente è proprio il nuovo schermo OLED da 7".
Ulteriori dettagli su Switch OLED
Un'altra novità che è stata introdotta in questa console è lo stand regolabile più ampio, che consente di impostare facilmente l'angolo di visione preferito. Questo rende la modalità da tavolo più stabile e comoda, ideale per giocare ovunque senza sacrificare la qualità dell'esperienza.
La base inclusa nella confezione è stata aggiornata con funzionalità aggiuntive: oltre alle due porte USB e alla presa HDMI per il collegamento alla TV, integra anche una porta LAN cablata, pensata per migliorare la stabilità delle connessioni durante le sessioni online in modalità TV. Sul fronte della memoria, la Switch OLED offre 64 GB di spazio di archiviazione interno.