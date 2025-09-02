0

Il film di Borderlands "sarebbe potuto essere ben peggiore": nuove pellicole non sono escluse

Borderlands è una saga di successo, ma il film ha fallito anche perché è pessimo: pare però che secondo il capo di Gearbox la pellicola sarebbe potuta essere ben peggiore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/09/2025
I protagonsiti del film di Borderlands

I videogiochi stanno ricevendo il trattamento cinematografico sempre più spesso e spesso ci sono opere di qualità, come il film di Super Mario o quelli di Sonic. Alcuni, però, hanno sorti ben peggiori, come ad esempio la pellicola di Eli Roth dedicata a Borderlands, la serie di sparatutto in prima persona di Gearbox Software.

Il film è stato un insuccesso enorme al cinema e in parte è dovuto anche alla sua bassissima qualità. Consolatevi, però, perché quello che (non) avete visto è la miglior versione del film, sarebbe persino potuto essere ben peggiore. Non crediamo che sia una cosa positiva però.

Le parole di Randy Pitchford sul film di Borderlands

A spiegarlo è stato Randy Pitchford a TheGamer durante la Gamescom. Il capo di Gearbox Software - che è stato anche produttore esecutivo del film - ha infatti spiegato che "sarebbe potuto essere ben peggiore se l'avessi diretto io. Non sono un regista. Eli Roth è un fantastico autore. Ve lo prometto, se avessi diretto io la pellicola, sarebbe stato un disastro."

L'insuccesso del film, però, non pare aver demoralizzato troppo Pitchford che non esclude la possibilità di realizzarne di nuovi, spiegando: "Amo i Beatle, ci sono un sacco di loro canzoni e io assolutamente non riesco ad ascoltare alcune di esse. Penso che siano inascoltabili. Dovremmo quindi costringere qualcuno a non fare più musica perché ci sono delle canzoni inascoltabili? Non è il modo giusto di continuare a fare musica".

Borderlands 4 vale anche 200 dollari, dice il CEO di Gearbox, ma in realtà vorrebbe regalarlo a tutti Borderlands 4 vale anche 200 dollari, dice il CEO di Gearbox, ma in realtà vorrebbe regalarlo a tutti

"Il mio approccio è: se ci sono grandi creatori, artisti, intrattenitori che hanno qualcosa da dire e pensano di poterlo fare solo con Borderlands e possono dimostrare che ce la possono fare, voglio dargli la possibilità. Non abbiamo sempre successo, ma dobbiamo continua a provare".

La regola per il successo quindi pare essere: continua a provarci e non far dirigere il film a Pitchford.

#Cinema
