Windows 11 raggiunge un nuovo record storico su Steam: superato il 60% dei gamer

A poche settimane dalla fine del supporto ufficiale a Windows 10, gli utenti PC sembrano sempre più propensi a migrare verso Windows 11, soprattutto nel settore del gaming. Secondo l'ultima Steam Hardware and Software Survey pubblicata da Valve, nel mese di agosto 2025 Windows 11 ha raggiunto un nuovo massimo storico, consolidandosi come il sistema operativo più usato sulla piattaforma.
I dati rivelano che il 60,39% dei giocatori su Steam utilizza Windows 11, con un incremento di +0,36 punti percentuali rispetto al mese precedente. Si tratta di un traguardo importante, visto che Windows 10, pur mantenendo ancora una base solida, scende al 35,07% (-0,11). A grande distanza segue Windows 7 a 64 bit, ormai praticamente scomparso, con appena lo 0,07% (-0,02).
Il panorama dei sistemi operativi
Guardando al panorama generale, i sistemi operativi Microsoft dominano ancora la scena del gaming su PC, con una quota complessiva del 95,59% (+0,36). Linux si ferma al 2,64% (-0,25), mentre macOS si attesta all'1,77% (-0,11), dimostrando come, nonostante i progressi, i sistemi alternativi rimangano marginali tra i videogiocatori.
Sul fronte hardware, la classifica delle schede video conferma la supremazia Nvidia. La GeForce RTX 4060 desktop conquista il primo posto con una quota del 4,66% (+0,46), seguita molto da vicino dalla RTX 3060 con il 4,62% (+0,18). Nel complesso, le GPU Nvidia rappresentano il 74,88% del mercato Steam. AMD segue al 17,32%, mentre Intel rimane stabile con il 7,44%
Ulteriori dettagli
La situazione è leggermente diversa per quanto riguarda i processori: qui AMD mostra una presenza più competitiva, con il 41,03% della quota, lasciando la restante parte a Intel, che continua comunque a dominare il settore. Le altre componenti hardware non subiscono variazioni significative rispetto al mese precedente.
Il profilo tipico del giocatore medio su Steam rimane quello di un PC con CPU a sei core, 16 GB di RAM e monitor a 1080p. Windows 11, dunque, si conferma come il punto di riferimento per il gaming su PC, almeno per quanto concerne i sistemi operativi.