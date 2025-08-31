Windows 11 introduce delle nuove scorciatoie dedicate a scrittori e professionisti del testo

Microsoft ha rilasciato di recente nuove build di anteprima di Windows 11 che portano con sé diverse funzionalità interessanti, soprattutto per chi passa molte ore a scrivere al computer.
Una delle novità più utili riguarda due nuove scorciatoie da tastiera dedicate all'inserimento rapido dei trattini tipografici: il trattino corto (en dash) e il trattino lungo (em dash). Si tratta di novità, come detto, pensate per i professionisti delle parole e della produzione di testi.
Le novità introdotte
Fino a oggi, digitare un em dash in Windows non era affatto immediato: bisognava ricorrere alla combinazione Alt + 0151, poco pratica e quasi impossibile da usare su tastiere compatte o laptop sprovvisti di tastierino numerico. Alcuni utenti hanno trovato soluzioni alternative tramite strumenti come PowerToys e il suo Keyboard Manager, ma era chiaro che serviva un metodo nativo e più semplice.
Con le nuove build 26200.5761 (Dev Channel, versione 25H2) e 26120.5770 (Beta Channel), Microsoft ha finalmente introdotto scorciatoie dedicate. Ora basta premere Win + "-" (meno) per inserire un en dash (-) oppure Win + Shift + "-" per ottenere un em dash (-). Si tratta di un cambiamento piccolo ma significativo per chi scrive testi, documenti o articoli in maniera professionale. L'unica eccezione riguarda chi utilizza la funzione Lente di ingrandimento: in quel caso, la combinazione Win + "-" continuerà a ridurre lo zoom, mantenendo il comportamento attuale
Diversi miglioramenti in arrivo
Questa novità si inserisce in un pacchetto più ampio di miglioramenti in arrivo su Windows 11. Tra gli altri cambiamenti, troviamo una nuova esperienza cross-device per chi utilizza smartphone Android, miglioramenti a Click to Do, icone della batteria ridisegnate, la possibilità di fissare applicazioni nell'interfaccia di condivisione e altro ancora.
Inoltre, Microsoft ha rilasciato la versione 25H2 anche nel canale Release Preview, un chiaro segnale che il rollout pubblico della nuova major update è ormai vicino. Con queste modifiche, Windows 11 continua ad affinarsi, rendendo più fluida la produttività quotidiana e offrendo strumenti pensati per semplificare azioni frequenti.