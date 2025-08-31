Windows 11 introduce delle nuove scorciatoie dedicate a scrittori e professionisti del testo

Una delle novità più utili riguarda due nuove scorciatoie da tastiera dedicate all'inserimento rapido dei trattini tipografici: il trattino corto (en dash) e il trattino lungo (em dash) . Si tratta di novità, come detto, pensate per i professionisti delle parole e della produzione di testi.

Le novità introdotte

Fino a oggi, digitare un em dash in Windows non era affatto immediato: bisognava ricorrere alla combinazione Alt + 0151, poco pratica e quasi impossibile da usare su tastiere compatte o laptop sprovvisti di tastierino numerico. Alcuni utenti hanno trovato soluzioni alternative tramite strumenti come PowerToys e il suo Keyboard Manager, ma era chiaro che serviva un metodo nativo e più semplice.

Con le nuove build 26200.5761 (Dev Channel, versione 25H2) e 26120.5770 (Beta Channel), Microsoft ha finalmente introdotto scorciatoie dedicate. Ora basta premere Win + "-" (meno) per inserire un en dash (-) oppure Win + Shift + "-" per ottenere un em dash (-). Si tratta di un cambiamento piccolo ma significativo per chi scrive testi, documenti o articoli in maniera professionale. L'unica eccezione riguarda chi utilizza la funzione Lente di ingrandimento: in quel caso, la combinazione Win + "-" continuerà a ridurre lo zoom, mantenendo il comportamento attuale