Disney ha annunciato le date del D23 del 2026: è il suo evento annuale per i fan

Il D23: The Ultimate Disney Fan Event tornerà ufficialmente ad Anaheim, California, dal 14 al 16 agosto 2026, e sarà ancora una volta una celebrazione e uno sguardo al futuro di tutto ciò che riguarda Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e tutto ciò che è collegato alla casa del topo. L'annuncio è stato dato durante il Destination D23, durante il quale è stato confermato che l'evento si terrà ancora una volta sia presso l'Anaheim Convention Center, sia presso l'Honda Center.

Cosa ci aspetta

Cosa ci sarà al D23? Il solito: showcase, esperienze e tanto shopping. Per coloro che fossero interessati a partecipare, Disney ha annunciato che i biglietti saranno in vendita nella primavera del 2026.

"D23: The Ultimate Disney Fan Event offre ai fan di tutto il mondo la possibilità di sperimentare il meglio della narrazione e dell'innovazione in un modo che solo Disney può offrire", ha affermato Michael Vargo, capo di D23. "Siamo già al lavoro sognando nuovi modi per continuare ad alzare il livello per i fan Disney il prossimo anno quando torneremo ad Anaheim, e non vediamo l'ora di offrire loro un evento davvero indimenticabile".

Come accennato, ci saranno anche altri eventi legati al D23, che si svolgeranno negli Stati Uniti. Quindi avremo delle nuove offerte dalla D23 Spotlight Series, tornerà la serie D23 On the Road, che prenderà il via il 1° novembre e celebrerà i 35 anni del classico natalizio per famiglie "Mamma, ho perso l'aereo" con proiezioni in oltre 18 città USA; tornerà "A Jolly Holiday on the Lot" presso i Walt Disney Studios a Burbank, CA, domenica 14 dicembre e altro ancora.

Vargo ha anche svelato che la Leggenda Disney Jodi Benson (la voce di Ariel!), sarà la prima "Fan-bassador" ufficiale di D23, il che significa che "interagirà con i fan e farà apparizioni con D23" in vista di D23: The Ultimate Disney Fan Event nel 2026.