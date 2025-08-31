0

Lo Snake della Collector's Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è bruttino e i fan non sono contenti

La Collector's Edition USA di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offre uno Snake davvero bruttino, che non sta piacendo ai fan.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   31/08/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
La Collector's Edition USA di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater costa 200 dollari, ma non sembra essere proprio all'altezza delle aspettative. In particolare, la statuetta di Snake pare essere di qualità davvero scadente, con dei tratti quasi comici, tanto che gli acquirenti non hanno esitato a pubblicare immagini sui social media per irriderla ed esprimere la loro delusione.

Brutta, davvero

Per chi non lo sapesse, la Collector's Edition USA di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offre una statua che ritrae Naked Snake mentre si imbarca nella Virtuous Mission.

Una foto della statua
Una foto della statua

In linea teorica la statuetta avrebbe dovuto essere un pezzo da collezione, da esporre in bacheca, ma per tanti non è stato possibile farlo, sia per via della qualità dell'oggetto, davvero pessima, sia per il fatto che è il diorama cui era collegato sembra perdere facilmente pezzi.

L'accusa è chiara: basta guardare la foto per rendersi conto che la statuetta somiglia davvero poco a Snake e che non è un oggetto degno di un'edizione da 200 dollari.

I confronti con il bel busto di Snake dell'edizione per collezionisti europea e asiatica è stato immediato.

L'edizione per collezionisti europea
L'edizione per collezionisti europea

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. È anche stato aggiornato per risolvere alcuni problemi.

