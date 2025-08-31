Chi di copia ferisce: su Nintendo Switch arriva Palland, il clone spudorato di Palworld

Palworld non è un gioco famoso per la sua originalità, considerando che è stato venduto come il Pokémon con le armi da fuoco. Nintendo gli sta facendo la guerra in diversi modi e non si sa come andrà a finire per Pocketpair, lo studio di sviluppo. Nel frattempo, su Nintendo Switch è apparso Palland, un clone spudorato di Palworld lanciato il 31 luglio 2025. La descrizione ufficiale parla di "un avvincente gioco di sopravvivenza, costruzione ed esplorazione in cui tutto inizia da una umile base. In un ambiente vasto e pericoloso, decidi tu come raccogliere risorse, espandere il tuo rifugio e affrontare creature selvagge che possono essere sia minacce che preziose fonti di potere". Vi ricorda qualcosa?