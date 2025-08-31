Chi di copia ferisce: su Nintendo Switch arriva Palland, il clone spudorato di Palworld

Palworld non è un gioco famoso per la sua originalità, considerando che è stato venduto come il Pokémon con le armi da fuoco. Nintendo gli sta facendo la guerra in diversi modi e non si sa come andrà a finire per Pocketpair, lo studio di sviluppo. Nel frattempo, su Nintendo Switch è apparso Palland, un clone spudorato di Palworld lanciato il 31 luglio 2025. La descrizione ufficiale parla di "un avvincente gioco di sopravvivenza, costruzione ed esplorazione in cui tutto inizia da una umile base. In un ambiente vasto e pericoloso, decidi tu come raccogliere risorse, espandere il tuo rifugio e affrontare creature selvagge che possono essere sia minacce che preziose fonti di potere". Vi ricorda qualcosa?
Rubare in casa dei ladri
Palland è stato sviluppato da uno studio chiamato BoggySoft, che, guarda caso, ha anche realizzato un gioco intitolato Thief Life Simulator.
Per rendersi conto di come è stato realizzato Palland, basta guardare le immagini della pagina dell'eShop, dove appaiono delle creature che copiano spudoratamente quelle di Palworld, che a loro volta copiano i Pokémon. Si possono vedere Zubat, Crobat e un Charmander volante. Certo, parliamo di un gioco molto economico, visto che il prezzo base è di 9,99 euro, ma già lo si può prendere scontato a 3,99 euro.
Ora sarebbe interessante vedere se Pocketpair farà causa a Palland, anche se sospettiamo che sorvolerà, considerato tutto. Del resto le copie di bassa qualità di giochi popolari non sono proprio una novità ed esistono dall'alba dei videogiochi. Strano che Nintendo lo abbia ammesso alla vendita su eShop, anche se non crediamo che tema molto un titolo simile.