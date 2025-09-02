I prossimi giochi Ubisoft in uscita tra il 2026 e il 2027 potrebbero essere stati svelati in un elenco

Mettendo insieme le informazioni raccolte, ne emerge un programma piuttosto fitto di nuovi giochi in arrivo, anche se al momento sono tutti identificati con nomi in codice.

Le informazioni sono state riportate dal sito Insider-Gaming, collegandosi alla questione del nuovo Rayman, che Ubisoft ha confermato essere in sviluppo presso i team di Milano e Montpellier , i quali si stanno occupando a quanto pare del "futuro della serie", senza specificare meglio la questione.

Parlando del nuovo Rayman in sviluppo, il noto giornalista/leaker Tom Henderson potrebbe aver svelato il programma di giochi in arrivo da Ubisoft tra il 2026 e il 2027 , facendo un riepilogo delle informazioni raccolte finora sulle produzioni del publisher.

La lista delle produzioni in corso presso Ubisoft

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale in quanto riferito, ma Henderson ha già dimostrato in passato di avere degli agganci piuttosto solidi presso alcuni publisher, dunque possiamo quantomeno prendere in considerazione la la lista dei giochi in maniera indicativa.

Il logo di Assassin's Creed Hexe

Non ci sono periodi di uscita indicati, ma tutti i titoli sotto riportati farebbero parte della roadmap prevista da Ubisoft per gli anni 2026 e 2027.

Questi sono dunque i titoli emersi dai leak:

Project Ovr - Il prossimo Ghost Recon principale

Project Hexe - Il nuovo Assassin's Creed

Project North - Il remake di Splinter Cell

Project Blackbird - Il nuovo Far Cry

Project Maverick - Uno sparatutto in stile extraction su Far Cry

Project Rewind - Il remake di Prince of Persia

Project Alterra - Un gioco in stile Animal Crossing

Project Crest - Uno sparatutto in stile extraction sulla Seconda Guerra Mondiale

Project BG&E2 - Beyond Good and Evil 2

Si tratta di titoli probabili e alcuni già vociferati in passato, tra i quali colpiscono il gioco in stile Animal Crossing e la presenza ancora di Beyond Good and Evil 2, su cui evidentemente non si sono ancora perse completamente le speranze.