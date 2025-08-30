Elijah Wood ci dice quali videogiochi adora giocare su Steam Deck: seguirete i suoi consigli?

Anche le star del cinema e della televisione amano i videogiochi, di tanto in tanto, e tra i molti attori che sono anche noti videogiocatori vi è Elijah Wood , noto soprattutto per il proprio ruolo nei panni di Frodo ne Il Signore degli Anelli.

Le parole di Elijah Wood sui propri videogiochi preferiti

L'informazione proviene da un AMA (Chiedimi qualsiasi cosa) condotto su Reddit. La riposta di Wood è stata: "È difficile scegliere un singolo gioco tra tutti i miei preferiti, ma mi stanno veramente a cuore le avventure di LucasArts degli anni 90, come The Secret of Monkey Island, Full Throttle e Sam & Max Hit the Road. Adoro i giochi d'avventura e il fatto che si focalizzano su una scrittura di qualità, spesso comica".

Il personaggio di Wheel World con la sua bici spettrale

Spiega poi che in questi giorni sta giocando a Blue Prince che definisce "un moderno capolavoro dei puzzle" e Wheel World, specificatamente tramite Steam Deck (che probabilmente gli consentirà di giocare nel mentre viaggia per lavoro).

Blue Prince è un'avventura nella quale siamo un ragazzino che eredita una villa ma per ottenerne la completa proprietà deve riuscire a risolvere un mistero: trovare la Stanza 46. Il problema è che la struttura della villa cambia ogni giorno. La premessa serve per giustificare un gioco roguelite nel quale dobbiamo creare a ogni nuovo tentativo la pianta della casa, posizionando stanze una per volta sulla base di una limitata selezione casuale.

Wheel World è invece un gioco d'azione nel quale vestiamo i panni di un ciclista che vede il proprio mezzo posseduto da uno spirito e deve esplorare una serie di isole vincendo gare e ottenendo reputazione per poter sbloccare nuove aree e nuovi pezzi della bicicletta. Potete leggere qui la nostra recensione di Wheel World.