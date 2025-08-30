PlayStation Plus, i giochi di settembre: Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder

PlayStation Plus vede l'arrivo a settembre di tre giochi molto diversi fra loro e tutti eccellenti, sebbene magari non recentissimi. Il piatto forte del mese è rappresentato senz'altro da Psychonauts 2, il gioiellino firmato Double Fine Productions che potrebbe senz'altro porsi come un recupero graditissimo per tanti abbonati al servizio Sony. Ci sono poi il blockbuster Stardew Valley, ormai un vero e proprio classico delle simulazioni in stile "cozy" a tema agricolo, nonché uno dei più grandi successi videoludici di sempre, e l'originale puzzle game Viewfinder, con le sue curiose prospettive e il comparto artistico delicato e suggestivo. Si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato? Secondo il nostro sondaggio, purtroppo no: il 39% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei titoli di settembre, il 21% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative che raggiunge in questo caso il 60%.

Psychonauts 2 Psychonauts 2 vede il giovane, ma brillante agente Raz impegnato in una nuova missione dopo gli eventi di Rhombus of Ruin: esplorare la mente del dottor Loboto per scoprire chi lo sta manipolando. Sfruttando i suoi poteri psichici, il protagonista del gioco sviluppato da Double Fine Productions dovrà dunque immergersi in una realtà insidiosa, che lo metterà a dura prova. Si tratta tuttavia solo della proverbiale punta dell'iceberg per una situazione pronta a esplodere, che rivelerà il ritorno di una minaccia proveniente dal passato che gli Psychonauts dovranno affrontare ancora una volta, fra entusiasmanti colpi di scena, sequenze dall'alto grado di spettacolarità e tanta sperimentazione anche sul piano delle meccaniche. Forte di una trama appassionante, ben raccontata e ricca di personaggi di grande spessore, la campagna di Psychonauts 2 ci intratterrà piacevolmente per circa venti ore, dispensando ciclicamente soluzioni artistiche e di level design davvero notevoli, che non mancheranno di conquistare anche i videogiocatori più esigenti e dal cuore duro. Una delle ambientazioni di Psychonauts 2 A ben vedere, il sistema di combattimento si pone probabilmente come l'aspetto meno riuscito di un'esperienza che tuttavia vale assolutamente la pena di essere vissuta per le sue tantissime qualità: ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Psychonauts 2.

Stardew Valley Capace di vendere finora oltre 41 milioni di copie, Stardew Valley si pone come uno dei più grandi successi videoludici di sempre: niente male per un progetto indipendente in cui, al comando di un giovane che si ritrova a ereditare la fattoria del nonno scomparso, dovremo confrontarci improvvisamente con un cambio di vita radicale e trovare conforto nella lentezza e nella tranquillità delle giornate da agricoltore. I colorati scenari di Stardew Valley Realizzato da un unico sviluppatore, il gioco si ispira in maniera chiara alla serie Harvest Moon, riprendendone le tematiche e diverse meccaniche: ci troveremo a coltivare, allevare, estrarre risorse, costruire recinzioni e oggetti artigianali. Avremo però a disposizione un grado di libertà sostanzialmente maggiore, pur al netto di tre indicatori che limiteranno le nostre azioni, ovverosia resistenza, tempo e risorse. Oltre all'agricoltura, potremo dedicarci all'allevamento del bestiame, avventurarci all'interno delle miniere, dedicarci alla produzione artigianale (miele, marmellate...) e sviluppare relazioni sociali con gli abitanti di Pelican Town, che non sono semplici comparse bensì possiedono un background fatto di amori, tradimenti, amicizie e conflitti, raccontati in una maniera sorprendentemente matura. Il coronamento di un sogno in Stardew Valley A completare l'opera ci pensa una deliziosa grafica in pixel art che nel corso del tempo è stata arricchita e migliorata, così da riflettere anche lo straordinario successo riscosso finora dal progetto. Avete letto la nostra recensione di Stardew Valley?

Viewfinder Viewfinder è un'avventura a base puzzle che utilizza la prospettiva e una serie di fotografie per dar vita a un'esperienza unica nel suo genere, che ci vedrà scattare foto o utilizzare immagini per poi modificare la loro collocazione nello spazio, trasformandole in elementi concreti, capaci di ridisegnare lo scenario e aprire nuove vie di fuga. Uno dei puzzle di Viewfinder La struttura è quella classica dei puzzle game a livelli, in cui l'obiettivo è raggiungere un teletrasporto inizialmente fuori portata. Per superare l'ostacolo, però, non serviranno abilità di precisione o riflessi pronti, bensì ingegno e creatività: la foto di una parete può diventare una rampa, quella di una superficie un ponte improvvisato, e così via. La genialità di Viewfinder sta nel non limitarsi a soluzioni prestabilite: spesso esistono più strade valide per arrivare al risultato, e sta al giocatore scegliere quella più congeniale. Con l'introduzione della Polaroid verso la metà dell'avventura, inoltre, l'esperienza si apre ulteriormente, trasformandosi in un vero e proprio sandbox creativo in cui sperimentare liberamente. Uno degli scenari di Viewfinder Tecnicamente il titolo di Sad Owl Studios ci proietta in un mondo dal design artistico delicato, ricco di colori pastello, piccoli segreti da scoprire ed elementi narrativi ambientali pronti a emergere. La presenza di Cait, un gatto che funge da guida e narratore, accompagna il giocatore in questo suggestivo viaggio. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Viewfinder.