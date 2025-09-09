Final Fantasy 7 Rebirth uscirà su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, dice un noto leaker

Secondo il noto leaker Nate the Hate, Final Fantasy 7 Rebirth arriverà anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, probabilmente nel corso del 2026, proseguendo dunque l'iniziativa multipiattaforma avviata con la parte precedente.
In effetti, considerando che Final Fantasy 7 Remake è stato annunciato per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, era piuttosto logico aspettarsi che anche la seconda parte della riedizione sarebbe arrivata su tali piattaforme, ma visto che parliamo di Square Enix non possiamo dare nulla per scontato.
Il publisher in questione, almeno nel passato, ha infatti intrapreso politiche a dir poco bizzarre per quanto riguarda l'esclusività di alcuni titoli, sebbene pare aver ora iniziato un percorso volto all'eliminazione di queste barriere.
Una conseguenza logica
In ogni caso, non si tratta ancora di informazioni ufficiali ma solo di affermazioni da parte di un leaker considerato generalmente affidabile ma che ha spesso anche sbagliato qualcosa, dunque la prendiamo come voce di corridoio.
L'operazione di remake di Final Fantasy 7 prevede tre parti, e dovrebbe essere logico che anche le altre due, dopo l'annuncio della prima, siano destinate ad arrivare sulle piattaforme in questione, ma attendiamo comunque delucidazioni da parte di Square Enix.
L'uscita di Final Fantasy Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S nel 2026 segnerebbe peraltro una notevole riduzione nell'intervallo di tempo dalla prima uscita su PlayStation, in maniera logica vista la nuova politica intrapresa.
Nel frattempo, restiamo in attesa della data di uscita e informazioni su Final Fantasy Remake parte 3.