Final Fantasy 7 Rebirth uscirà su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, dice un noto leaker

Secondo il noto leaker Nate the Hate, Final Fantasy 7 Rebirth arriverà anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, probabilmente nel corso del 2026, proseguendo dunque l'iniziativa multipiattaforma avviata con la parte precedente.

In effetti, considerando che Final Fantasy 7 Remake è stato annunciato per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, era piuttosto logico aspettarsi che anche la seconda parte della riedizione sarebbe arrivata su tali piattaforme, ma visto che parliamo di Square Enix non possiamo dare nulla per scontato.

Il publisher in questione, almeno nel passato, ha infatti intrapreso politiche a dir poco bizzarre per quanto riguarda l'esclusività di alcuni titoli, sebbene pare aver ora iniziato un percorso volto all'eliminazione di queste barriere.