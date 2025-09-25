1

Mario Kart World è primo nelle classifiche giapponesi, ma è Trails in the Sky 1st Chapter ad aver venduto di più

Anche questa settimana, le classifiche giapponesi vedono Mario Kart World primo nella classifiche software, e Nintendo Switch 2 primo in quella Hardware.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/09/2025
Il protagonista di Trails in the Sky 1st Chapter

Anche questa settimana, le classifiche giapponesi vedono primo in classifica Mario Kart World, nonostante non sia il gioco più venduto in assoluto. In realtà, se sommiamo le vendite della versione PlayStation 5 (seconda posizione) e Nintendo Switch (terza posizione) di Trails in the Sky 1st Chapter, la prestigiosa riedizione dell'amatissimo gioco di ruolo giapponese è andata oltre il gioco di corse di Nintendo, vendendo quasi 43.000 copie, contro le 33.861 dell'altro.

Per il resto, le altre novità in classifica sono la Castlevania Dominus Collection per Nintendo Switch, che ha raggiunto la quinta posizione, e The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy, sempre per Nintendo Switch, che si trova in decima posizione.

Le classifiche

Parlando di Hardware, Nintendo Switch 2 ha venduto altre 40.711 unità, posizionandosi ben sopra a Nintendo Switch OLED e Lite. PlayStation 5 vende meno di 8.500 unità complessivamente, mostrando una certa stanchezza. Le console di Xbox, invece, non ci provano nemmeno più a recuperare.

I protagonisti di Trails in the Sky 1st Chapter
I protagonisti di Trails in the Sky 1st Chapter

Ma ora bando alle facezie e vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana (dal 15 al 21 settembre 2025).

Vendite Software (seguite dalle vendite totali)

  • [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) - 33.861 (1.766.296)
  • [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter (Nihon Falcom, 19/09/25) - 21.511 (Nuovo)
  • [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter (Nihon Falcom, 19/09/25) - 21.453 (Nuovo)
  • [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 17/07/25) - 11.300 (318.441)
  • [NSW] Castlevania Dominus Collection (SUPERDELUXE GAMES, 18/09/25) - 9.503 (Nuovo)
  • [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 01/08/25) - 7.170 (123.697)
  • [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous, 27/08/25) - 6.059 (74.697)
  • [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 5.762 (4.007.619)
  • [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 5.203 (6.445.312)
  • [NSW] The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy (MAGES., 18/09/25) - 5.077 (Nuovo)

Vendite Hardware (seguite dalle vendite totali)

  • Switch 2 - 40.711 (2.065.472)
  • Switch OLED Model - 9.034 (9.186.394)
  • Switch Lite - 5.412 (6.668.672)
  • PlayStation 5 - 4.307 (5.786.296)
  • PlayStation 5 Edizione Digitale - 2.141 (1.004.037)
  • Switch - 2.166 (20.150.250)
  • PlayStation 5 Pro - 1.936 (249.691)
  • Xbox Series X - 250 (322.363)
  • Xbox Series X Edizione Digitale - 103 (21.583)
  • Xbox Series S - 42 (339.501)
  • PlayStation 4 - 18 (7.929.917)
#Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario Kart World è primo nelle classifiche giapponesi, ma è Trails in the Sky 1st Chapter ad aver venduto di più