Mario Kart World è primo nelle classifiche giapponesi, ma è Trails in the Sky 1st Chapter ad aver venduto di più

Anche questa settimana, le classifiche giapponesi vedono primo in classifica Mario Kart World, nonostante non sia il gioco più venduto in assoluto. In realtà, se sommiamo le vendite della versione PlayStation 5 (seconda posizione) e Nintendo Switch (terza posizione) di Trails in the Sky 1st Chapter, la prestigiosa riedizione dell'amatissimo gioco di ruolo giapponese è andata oltre il gioco di corse di Nintendo, vendendo quasi 43.000 copie, contro le 33.861 dell'altro.

Per il resto, le altre novità in classifica sono la Castlevania Dominus Collection per Nintendo Switch, che ha raggiunto la quinta posizione, e The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy, sempre per Nintendo Switch, che si trova in decima posizione.