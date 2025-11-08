Plague Hunters è un GDR strategico esclusivo per PS5 ed è gratuito: le recensioni sono positive

Se non sapete cosa giocare e i soliti free to play non fanno per voi, c'è un altro modo per divertirsi senza spendere nulla: optare per i giochi gratis su PS5. Di norma si tratta di shovelware o titoli che durano pochi minuti e poi chiedono di pagare per dei DLC. Ogni tanto però ci sono delle eccezioni e una di queste è Plague Hunters, un gioco di ruolo strategico che dura una quindicina di ore, se si cerca di fare tutto.
È disponibile tramite il PS Store (il link è alla fine della notizia) e per il momento la media dei voti è di 3,92 su 5, più che buona per un titolo completamente gratuito.
Il trailer di Plague Hunters
Potete vedere il trailer ufficiale qui sotto, che vi dà un'idea del tipo di videogiochi di cui stiamo parlando. La descrizione ufficiale spiega che si tratta di un gioco strategico a turni in un mondo dark fantasy e con una struttura da roguelike.
Il gioco è disponibile al momento solo su PS5, con un DLC a pagamento (5,99€) per chi desidererà ampliare la propria esperienza. Sottolineiamo che su Steam è presente il videogioco Plague Hunter (senza "s" finale) previsto per il 2029: non si tratta dello stesso gioco.
Se vi stupisce che Plague Hunters sia gratuito, sappiate che non è in realtà una stranezza. L'autore è Luc Bernard, che è solito pubblicare giochi gratuitamente. In precedenza aveva realizzato una avventura narrativa chiamata The Light in the Darkness, rendendola disponibile gratuitamente.
Ecco infine il link alla pagina del PS Store di Plague Hunters.