Plague Hunters è un GDR strategico esclusivo per PS5 ed è gratuito: le recensioni sono positive

Se non sapete cosa giocare e i soliti free to play non fanno per voi, c'è un altro modo per divertirsi senza spendere nulla: optare per i giochi gratis su PS5. Di norma si tratta di shovelware o titoli che durano pochi minuti e poi chiedono di pagare per dei DLC. Ogni tanto però ci sono delle eccezioni e una di queste è Plague Hunters, un gioco di ruolo strategico che dura una quindicina di ore, se si cerca di fare tutto.

È disponibile tramite il PS Store (il link è alla fine della notizia) e per il momento la media dei voti è di 3,92 su 5, più che buona per un titolo completamente gratuito.