Leggende Pokémon: Z-A domina anche su eShop: le esclusive Nintendo lasciano poco spazio ad altri giochi

I giocatori di Nintendo Switch amano le esclusive, lo sappiamo bene, ma a renderlo ancora più chiaro è la nuova classifica dei giochi più venduti in formato digitale su Nintendo eShop.
Nello specifico, è ora disponibile la classifica della settimana conclusasi con l'8 novembre.
I giochi più venduti per Nintendo Switch in digitale
Ecco la lista dei giochi più venduti su eShop:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Leggende Pokémon: Arceus
- Nintendo Switch Sports
- GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
- Super Mario Bros. Wonder
- Dinkum
- Zelda: Breath of the Wild
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Stardew Valley
- Pokémon Violetto
- Luigi's Mansion 3
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Just Dance 2026 Edition
- Hollow Knight
- Super Mario Odyssey
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Inazuma Eleven: Victory Road Ultimate Edition
- Once Upon a Katamari
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
Se vogliamo invece una classifica composta solo dai titoli che sono disponibili unicamente in digitale, eccola:
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Dinkum
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Stardew Valley
- Hollow Knight
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Super Mario Galaxy
- Disney Dreamlight Valley
- The Last Remnant Remastered
- The Jackbox Party Pack 11
- Ball x Pit
- Deltarune
- Absolum
- Is This Seat Taken
- Wobbly Life
- Terraria
- PowerWash Simulator
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Vampire Survivors
- The Jackbox Party Pack 3
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- Resident Evil
- Resident Evil 5
- Resident Evil 6
- Resident Evil Village
- Little Nightmares
- Stray Children
- Star Wars: Battlefront Classic Edition
