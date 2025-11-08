0

Leggende Pokémon: Z-A domina anche su eShop: le esclusive Nintendo lasciano poco spazio ad altri giochi

Leggende Pokémon: Z-A continua a essere il titolo di punta del momento su Nintendo Switch, come dimostrano le classifiche ufficiale dell'eShop, il negozio digitale della console della grande N.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/11/2025
Il personaggio mascile di Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Articoli News Video Immagini

I giocatori di Nintendo Switch amano le esclusive, lo sappiamo bene, ma a renderlo ancora più chiaro è la nuova classifica dei giochi più venduti in formato digitale su Nintendo eShop.

Nello specifico, è ora disponibile la classifica della settimana conclusasi con l'8 novembre.

I giochi più venduti per Nintendo Switch in digitale

Ecco la lista dei giochi più venduti su eShop:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Minecraft
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Super Mario Galaxy 2
  9. Hades 2
  10. Leggende Pokémon: Arceus
  11. Nintendo Switch Sports
  12. GTA: The Trilogy - The Definitive Edition
  13. Super Mario Bros. Wonder
  14. Dinkum
  15. Zelda: Breath of the Wild
  16. Zelda: Tears of the Kingdom
  17. Tiny Bookshop
  18. Hollow Knight: Silksong
  19. Stardew Valley
  20. Pokémon Violetto
  21. Luigi's Mansion 3
  22. New Super Mario Bros. U Deluxe
  23. Just Dance 2026 Edition
  24. Hollow Knight
  25. Super Mario Odyssey
  26. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition
  27. Plants vs. Zombies: Replanted
  28. Inazuma Eleven: Victory Road Ultimate Edition
  29. Once Upon a Katamari
  30. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Se vogliamo invece una classifica composta solo dai titoli che sono disponibili unicamente in digitale, eccola:

  1. Super Mario Galaxy 2
  2. Hades 2
  3. Dinkum
  4. Tiny Bookshop
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Stardew Valley
  7. Hollow Knight
  8. Plants vs. Zombies: Replanted
  9. Super Mario Galaxy
  10. Disney Dreamlight Valley
  11. The Last Remnant Remastered
  12. The Jackbox Party Pack 11
  13. Ball x Pit
  14. Deltarune
  15. Absolum
  16. Is This Seat Taken
  17. Wobbly Life
  18. Terraria
  19. PowerWash Simulator
  20. Inazuma Eleven: Victory Road
  21. Vampire Survivors
  22. The Jackbox Party Pack 3
  23. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
  24. Resident Evil
  25. Resident Evil 5
  26. Resident Evil 6
  27. Resident Evil Village
  28. Little Nightmares
  29. Stray Children
  30. Star Wars: Battlefront Classic Edition
I margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati, dice Shuntaro Furukawa I margini sulle vendite di Nintendo Switch 2 resteranno invariati, dice Shuntaro Furukawa

Diteci, quali videogiochi avete acquistato di recente su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon: Z-A domina anche su eShop: le esclusive Nintendo lasciano poco spazio ad altri giochi