La Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65" a 1.599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.761,49 €, e il prezzo mediano di 1.899 €, permettendovi di risparmiare fino al 16%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.