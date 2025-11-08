0

La Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV LG OLED evo AI C5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo mediano.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/11/2025
Smart TV LG OLED evo AI C5

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG OLED evo AI C5 da 65" a 1.599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 1.761,49 €, e il prezzo mediano di 1.899 €, permettendovi di risparmiare fino al 16%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito e venduto da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del televisore LG OLED evo AI C5

Si tratta di un televisore da 65", precisamente la serie C5 del 2025. In questo caso troviamo il processore IA ɑ9 Gen8, capace di analizzare e migliorare ogni fotogramma, in modo da offrirvi immagini sempre convincenti. A contribuire sono i colori accurati e vivaci, nonché neri profondi e perfetti anche in stanze luminose, grazie al 100% di fedeltà colore e il 100% di volume colore.

In questo caso è presente anche la tecnologia Brightness Booster che, come da nome, presenta immagini più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale. Il design è ultra slim con bordi sottili.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
