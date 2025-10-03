0

GTA Online si aggiorna con tanti contenuti a tema Halloween per tutto il mese

GTA Online continua ad essere ampliato e ovviamente durante il mese di ottobre le modalità e i contenuti sono tutti a tema horror: vediamo cosa sarà disponibile in queste settimane.

GTA Online in versione halloween
Halloween è ancora lontano ma i grandi videogiochi live service si stanno preparando per rendere disponibili tanti nuovi contenuti a tema horror: Grand Theft Auto Online è ovviamente tra questi.

La modalità multigiocatore di GTA 5 ha infatti svelato cosa possiamo aspettarci dal periodo più spettrale dell'anno.

Le novità di GTA Online per Halloween

Rockstar Games ha svelato che le modalità Cayo Perico Survival e Ludendorff Cemetery Survival sono di nuovo disponibili, ma in versione zombie per rispettare il periodo. I giocatori dovranno affrontare "ondate di zombie" in queste ambientazioni, con anche vari mostri, animali posseduti con i rispettivi proprietari, zombie DJ e non solo. L'impressione è che ci sia molta varietà. Inoltre, Cayo Perico Survival paga doppi GTA$ e RP fino all'8 ottobre, mentre Ludendorff Cemetery Survival paga ricompense triple tra il 23 ottobre e il 5 novembre.

La locandina di GTA Online Halloween
La locandina di GTA Online Halloween

A questo si aggiunge la modalità Slasher, o per meglio dire una sua variante nella quale i giocatori combattono dentro gli stretti confini del sottomarino Ramius, con un utente che veste il ruolo del killer con uno shotugn e una torcia elettrica per vedere dove va. Dopo tre minuti, i giocatori senza difese a cui il killer dà la caccia ricevono a propria volta degli shotgun e possono difendersi. Questa modalità darà doppi GTA$ e RP tra il 16 e il 22 ottobre. Anche le versioni standard di Slasher sono disponibili per il mese di ottobre.

Rockstar sta inoltre aggiungendo altre modalità a tempo a tema Halloween per il mese in corso; vediamo tutta la scaletta:

  • 2-8 ottobre: Beast vs Slasher
  • 9-15 ottobre: Judgement Day
  • 16-22 ottobre: Slasher (Sottomarino Ramius)
  • 23-29 ottobre: Condemned
  • 30 ottobre - 5 novembre: Slasher (Sottomarino Ramius incluso)

Inoltre, GTA Online proporrà una serie di eventi a ottobre, come la presenza di UFO nel cielo e la necessità di completare missioni per trovare prove degli esseri alieni. Si potrò anche collezionare le lanterna di zucca in giro per la mappa per guadagnare dei GTA$ extra. Infine, gli iscritti a GTA+ potranno ottenere ricompense a tema Halloween dal 9 ottbre, anche se non si sa ancora cosa verrà offerto.

